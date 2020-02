Gute Küche, ein schönes Ambiente samt liebevoll eingedeckten Tischen und ein großzügiges Tanzparkett sorgen für eine perfekte Feier am schönsten Tag des Lebens. (TIMO MUENZBERG | fotografie & fotodesign und Hotel Backenköhler, Hotel Backenköhler)

Denn die Restaurants und Hotels bieten nicht nur festliche Säle und leckere Speisen, sondern sorgen mit ihrer großen Erfahrung dafür, dass die Feier perfekt gelingt.

Der traditionsreiche Oldenburger Hof bietet ebenso Platz für große Hochzeitsgesellschaften wie für gemütliche Feiern im kleinen Kreis. Ein schönes Ambiente, gutbürgerliche Küche und ein freundlicher Service gehören dazu. Gemütliche Hotelzimmer ergänzen das Angebot.

„Bei gutbürgerlicher Küche und gepflegter Gastlichkeit können die Gäste ausgelassen feiern und komfortabel übernachten“, schildert Gastronom Olaf Stolle, der das alteingesessene Haus im Herzen Ganderkesees leitet. Der gelernte Koch Olaf Stolle wird in dem Familienbetrieb an der Wittekindstraße von seiner Mutter Ute, deren Leidenschaft ebenfalls das Kochen ist, unterstützt. Beide haben sich einen makellosen Service und das Verwöhnen ihrer Gäste auf die Fahnen geschrieben.

Sie bieten Genießern und Feierfreudigen eine behagliche Gaststube, zwei Clubräume und einen großen Saal. Der großzügige, lichtdurchflutete und schön gestaltete Festsaal des Oldenburger Hofes bietet einen angemessenen Rahmen für besondere Anlässe. Das Parkett lädt zum Tanzen ein, während die gelbe Wandfarbe, rustikale Balken, festliche Dekorationselemente für glanzvolle Stimmung sorgen. Der Saal hält je nach Bestuhlung bis zu 70 oder sogar 120 Sitzplätze bereit.

Die Speisenauswahl lässt ebenfalls keine Wünsche offen. „Wir bieten individuelle Hochzeitsarrangements für jeden Anspruch: Vom Sektempfang bis übers Mitternachtsbüfett hinaus“, verspricht Olaf Stolle. Aus umfangreichen kalt-warmen Büfetts und einer großen Auswahl an kalten Platten,

leckeren Suppen, Eintöpfen und Desserts können die Feiernden ihren Festschmaus nach persön­lichem Geschmack zusammenstellen. „Damit der schönste Tag im

Leben Wirklichkeit wird, gibt es liebevoll erdachte Hochzeitsarrangements für jeden Anspruch“, sagt er.

Wenn es bei einer Feier einmal spät wird, stehen außerdem 30 Hotelbetten zur Verfügung. Auch einen Partyservice mit Speisen für bis zu 200 Personen offeriert der Familienbetrieb. Dass auf Wunsch freundliches Personal, Geschirr und Tischwäsche dazugehört, versteht sich von selbst.

Auch das Hotel und Restaurant Backenköhler in Ganderkesee-Stenum ist bekannt für sein schönes Ambiente und die gehobene Küche. Doch noch viel mehr steckt hinter den zauberhaften Hochzeitsfeiern, den guten Speisen und behag-

lichen Hotelzimmern. Denn der

Familienbetrieb legt höchsten Wert auf Lebensmittel aus regionalem Bezug, ein wertschätzendes Miteinander, den Schutz der Umwelt und Aufenthalte mit ganzheitlichem Erholungswert. Das spannende, außergewöhnliche Konzept für Gastronomie und Hotellerie setzt neue Maßstäbe und kommt zugleich bei den Gästen bestens an.

„Auf Augenhöhe mit Mensch und Natur“ lautet das Motto des traditionsreichen Familienbetriebes am Stenumer Holz. Das gilt für alle Bereiche der Gastronomie und natürlich erst recht für den schönsten Tag im Leben. „Eine Hochzeitsfeier ist etwas ganz Besonderes und das wissen wir genau. Wir freuen uns auf das Brautpaar und die Gäste“, sagt Cerstin Vosteen, die das Restaurant und Hotel gemeinsam mit ihrer Familie leitet. „Diese Wertschätzung spüren die Brautleute bereits in der Vorbereitung“, hält sie fest. Die reetgedeckte Landhauslocation mit großen Gärten in direkter Lage am Naturschutzgebiet Stenumer Wald bietet seit Neuestem drei unterschiedliche Festsäle mit Klimaanlage. Elegant eingedeckte Tische und ebenso eine Tanzfläche finden dort Platz. Auf der überdachten Natursteinterrasse sind zudem freie Trauungen möglich.

Auch die Speisen lassen keine Wünsche offen. „Wir haben das Angebot noch einmal stark verbessert und bieten quasi unser eigenes B-Siegel in der Hochzeitspauschale“, schildert Cerstin Vosteen. „B“ bezieht sich auf die Stichworte „besonders wertvoll, weil hausgemacht“ sowie „bio, saisonal, regional oder nachhaltig“. „Fleisch und Fisch werden von Qualitätsherstellern oder ausgesuchten Höfen geliefert. Wir achten auf das Tierwohl. Hausgemachte vegetarische und/oder vegane Varianten sind obligatorisch in den Pauschalen enthalten“, sagt sie. Wer sich für eine Familienfeier im Hause Backenköhler interessiert, sollte nach den Winterspecials fragen, die noch bis Ende Januar besondere Konditionen bieten. Hochzeitspaare und -gäste, die nach der großen Feier nicht nach Hause fahren möchten, können sich auf gemütliche Hotelzimmer samt Frühstücksbüfett und Nutzung der Blockhaussauna.