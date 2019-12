Ob Handy, Buch, Plätzchen oder Likör für den Kaffee – bei den Händlern der Region findet man das richtige Geschenk. (pixabay)

Die Weihnachtsmärkte der Region locken mit Glühwein und Schmalzkuchen, mit Freunden und Familien werden fleißig Plätzchen gebacken und die bunten Lichter in vielen Formen und Farben in und am Haus leuchten bereits hell am Abend und in der Nacht – der Countdown zur Bescherung läuft. Und viele Menschen stellen sich nun die Frage: Was kann ich meinen Liebsten in diesem Jahr bloß schenken?

Bei Kindern ist es einfach: Puppen, Bauklötze, sprechende Teddys, Puzzles oder ferngesteuerte Autos – was die Kleinen wollen, schreiben sie, mitunter mithilfe von Mama und Papa einfach auf den Wunschzettel, der dann von den Familienmitgliedern „abgearbeitet“ werden kann. Aber zu Weihnachten sollen ja nicht nur die jüngsten Familienmitglieder beschenkt werden. Dem Partner, der Schwester oder dem besten Freund möchte man ja auch eine Freude machen. Was also tun? Am besten nachfragen. Dann ist man auf der sicheren Seite, dass der Beschenkte sich auch tatsächlich über das Präsent freuen wird. Und so kompliziert und ausgefallen scheinen die Wünsche der meisten auch gar nicht zu sein.

Wer Schwierigkeiten hat, Geschenke für die Lieben zu finden, der kann sich bei Fachhändlern tolle Tipps holen. (rawpixel/pixabay.com)

Laut der Christmas Survey 2019 des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte, das einen Einblick in das Konsumentenverhalten zur Weihnachtszeit in Deutschland gibt, stehen in diesem Jahr wieder die Klassiker ganz oben auf denWunschzetteln. Während die Männer sich nach den Umfrageergebnissen am häufigsten Geschenkgutscheine (40 Prozent), Geld (38 Prozent) und Bücher (42 Prozent wünschen, soll das Präsentbudget bei den Frauen am liebsten in Süßigkeiten (49 Prozent), Gutscheine (44 Prozent) und Bücher (42 Prozent) investiert werden. Parfüms und Kosmetika stehen bei den Frauen an vierter Stelle (39 Prozent), bei Männern an sechster (24 Prozent) und die traditionellen Getränkewünsche bei der Frauen auf Rang sieben und bei den Männern auf Rang fünf.

Selber verschenken wollen die Verbraucher demnach an Erwachsene vorrangig Gutscheine und Süßigkeiten. Jugendliche sollen danach auch in diesem Jahr Geld und Gutscheine erhalten, während Kinder vor allem Bücher und Spiele geschenkt bekommen werden.

Laut der Befragung wollen 65 Prozent der Befragten, ihre Weihnachtspräsente in diesem Jahr überweigend im lokalen Handel kaufen, 67 Prozent im Internet. Laut der Befragten schätzen 58 Prozent den bequemen Lieferservice nach Hause beim Online-Handel. Zudem spielen der schnelle Preisvergleich (57 Prozent) und die Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten (56 Prozent) eine große Rolle. Im stationären Ladengeschäft dagegen liegen die Stärken bei der kompetenten Beratung (86 Prozent), dem Kundendienst (78 Prozent) und auch dem sofortigen Erhalt der Ware (76 Prozent).