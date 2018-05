Mit einem traumhaften Brautkleid steht und fällt die Feier. Eine Braut muss der Hingucker des ganzen Tages sein – und sich wohl fühlen. (pixabay)

Außerdem kommt man kaum an Spitze vorbei.

Rund 400 000 Paare treten ­jedes Jahr in Deutschland vor den Traualtar. Bräute wissen: Um beim Ja-Wort im perfekten Kleid zu stecken, gilt es Monate zuvor die Brautmodengeschäfte zu durchstöbern. Durchschnittlich 8,4 Monate vor ihrer Hochzeit kaufen sie ihr Kleid, wie eine Leserumfrage des Fachverlags Brautmedia ergab.

Trauringe sind etwas sehr persönliches und werden oft individuell ausgesucht sowie angepasst. (pixabay)

Die gute Nachricht: Noch nie war dabei die Auswahl derart groß. „Die Kleider sind in den vergangenen Jahren viel individueller geworden“, beobachtet Sonja Schulz, Redaktionsleiterin vom Hochzeitsportal24. Und dennoch lassen sich Trends erkennen.

Zum Beipsiel beim Kleid: Prinzessinnen, Meerjungfrauen und Hippie-Bräute – diese drei Stile und Schnittformen sind besonders gefragt und bestimmen den Look der aktuellen Brautmode. Der Hippie-Look, Boho genannt, war schon 2017 viel zu sehen, die Kleider wirken nun aber verführerischer. Susan Lippe-Bernard, Chefredakteurin des Magazins „Braut & Bräutigam“, macht darunter einen besonderen Trend aus: „Die kaum unterfütterten Slip-over-Kleider sind sehr gefragt.“ Sie sind aus weichen Stoffen gefertigt, die luftig locker fallen, festlich verziert mit viel Spitze und Pailletten.

Ganz anders fällt das Meerjungfrauenkleid aus. Es setzt die weiblichen Rundungen in Szene, weil es bis unter den Po oder kurz über dem Knie eng anliegend geschnitten ist und erst dann weiter ausläuft. „So sehen wir 2018 ganz viel filigrane Spitze, vom Dekolleté bis zum Saum“, berichtet Schulz.

Auch die pompösen Prinzessinnenkleider sind zurück. „Sie haben lange Schleppen, tolle eingearbeitete Spitzenkorsagen mit V- oder Herzausschnitt und ab dem Bauchband ausladende Tüllröcke“, sagt Lippe-Bernard. Letztere seien oft mit vielen Rüschen versehen. „Sie erinnern an die Volantröcke aus den 20er-­Jahren“, erklärt Bet­tina Funke-Redlich vom Bund deutscher Hochzeitsplaner. „Sie sind äußerst symmetrisch ge­arbeitet und werden in mehrere Schichten übereinandergelegt – für

einen voluminösen Rock.“

Auch Spitze ist immer wieder in. Egal, für welchen Stil sich die Braut entscheidet: Es sei fast unmöglich, ein Kleid ohne Spitze zu finden, berichtet Funke-Redlich. Sie werde unterschiedlich eingesetzt und verarbeitet – was verschiedene Looks kreiert, von verspielt über romantisch bis umwerfend weiblich. „Neu sind Vollspitzenkleider. Oft ist dabei die obere Stofflage eine komplett mit Spitze besetzte Tüllschicht.“

Bei den Ringen darf es nicht weniger ausgefallen sein. Die Vielfalt in Design und Farbe ist in den vergangenen Jahren explodiert. Und auch bei der Auswahl der Schmuckstücke gilt: Besuchen Sie mehrere Anbieter und probieren Sie.