Nicht zu fassen: Es ist schon wieder Weihnachten – ganz plötzlich. Nun aber schnell noch einmal ein paar Gedanken gemacht: Wer muss beschenkt werden und wem schenke ich dann was?

Manch einer mag sich bei diesen Gedanken ertappen. Und denjenigen sei gesagt: Ruhig Blut – es gibt doch schier unendliche Geschenkmöglichkeiten, die zu jedermann passen. Ganz kommt man allerdings um das „Was passt zu wem“-Grübeln nicht herum.

In allerletzter Minute macht es auch ein Geschenkgutschein – selbst gemacht oder als Vorlage aus dem Internet. (pixabay)

Mit einem guten Tropfen Wein, einem Champagner oder einem

edlen Geist liegt man meistens

immer richtig – bei Erwachsenen. Zudem kann die Flasche gleich zum Festtagsbraten geöffnet und genossen werden. So schmeckt die Gans gleich doppelt gut.

Ist das eine Überraschung? Das meist verschenkte Präsent der Deutschen ist das Buch. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass noch ordentlich gelesen wird. Krimis rangieren zudem ganz oben auf der Wunschliste. Und für die jungen Modernen gibt es die digitalen Varianten wie Kindle und Tolino. Gutscheine für den Upload von Büchern sind ebenso begehrt.

Wer seinen Liebsten entspannt ins neue Jahr schicken möchte, verschenkt einen Massage-Gutschein. Oder vielleicht doch einen Gutschein für einen Tanzkurs? Viele Frauen tanzen gern und wissen die Überwindung ihres männlichen Schenkers sehr zu schätzen.

Kinder – ganz besonders die kleinen unter ihnen – freuen sich über Holzspielzeug oder auch

Holzspiele. Davon gibt es mehr, als man sich vorstellen kann. Außerdem ist man auf der ökologisch

sicheren Seite.

Die erste Geldbörse von Qualität darf für den Teenager gern in knalliger Farbe ausfallen. Aber Achtung: Die Wunschfarbe sollte vorher dezent recherchiert werden, damit es keine langen Gesichter nach dem Auspacken gibt. Jedoch kann man mit einem neuen Mobiltelefon, einer Prepaid-Karte oder anderem Handy-Zubehör auf Nummer sicher gehen – das funktioniert bei jungen Menschen immer.

Eine neue Lederhandtasche oder -aktentasche ist stets ein schmuckes Weihnachtsgeschenk und lässt Augen der Beschenkten groß werden. Auch hier zieht das ökologische Argument durch den einfachen Verzicht auf eine Polyethylen-Handtasche.

Sei es nun ein guter Wein, eine Portemonnaie aus Leder in wagemutiger Farbe, ein Holzspiel oder -spielzeug oder ein Gutschein für eine Massage – die Geschenkevielfalt kennt keine Grenzen und ist auch immer vom Beschenkten abhängig. Was ist er für ein Typ? Über was würde sie oder er sich besonders freuen? (Pixabay FR)

Fehlt dem Fahrrad vielleicht noch ein anständiger Fahrradkorb, eine Klingel oder winterliche Beleuchtung? Das sind zwar praktische Geschenke, die aber absolut sinnvoll sind – und zur Verkehrsicherheit beitragen. So ein Zubehörteil kann natürlich mit einem Reisegutschein „gepimpt“ werden: Sei es für eine Radtour entlang eines Flusses oder für die Sonneninsel im Mittelmeer. Reisebüros stellen gern entsprechende Gutscheine aus – haben sie doch vielfältige Tipps im Angebot.

Zu guter Letzt lässt sich häufig zeitlose oder auch jahreszeitabhängige Deko verschenken. Modern ist dieser Tage der skandinavische Look, den fast alle Geschäfte, die Wohnaccessoires verkaufen, anbieten. Dabei steht Weiß ganz im Vordergrund. Shabby chic muss es sein. Das heißt, es darf ein wenig gebraucht aussehen.

Last-Minute-Shopping mit Ambiente

Der „Weyhnachtsmarkt“ auf dem Kirchweyher Marktplatz hat übrigens noch bis Montag, 23. Dezember, seine Buden und Fahrgeschäfte in Betrieb. Dort kann auch noch Schönes, Nachhaltiges, Duftendes und Schmackhafte erworben werden – in allerletzter Minute sozusagen. Er ist montags bis freitag 15 bis 21 Uhr und samstags sowie sonntags 13 bis 21 Uhr geöffnet. Also: keine Panik!