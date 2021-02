Wer 2020 Kurzarbeitergeld bekommen hat, muss in diesem Jahr eine Steuererklärung abgeben – auch viele Rentner müssen mittlerweile eine beim Finanzamt einreichen. (Benjamin Nolte, dpa-tmn)

2020 lag er für Alleinstehende bei 9408 Euro und für Verheiratete bei 18 816 Euro.

Auf Wunsch stellt die Deutsche Rentenversicherung kostenlose Bescheinigungen aus. Sie ent­halten alle steuerrechtlich relevanten Beträge mit Hinweisen, in welchen Zeilen der Steuervor­drucke die Werte eingetragen werden können.

Aufgrund der Neugestaltung der Vordrucke zur Steuererklärung und der automatischen Datenübertragung von der Rentenversicherung an das zuständige Finanzamt ist es seit diesem Jahr nicht zwingend erforderlich, die Daten in die „Anlage R“ und „Altersvorsorgeaufwand“ einzutragen.

Sinnvoll ist das Eintragen, wenn eine elektronische Steuererklärung zum Beispiel via Elster abgegeben wird, und man sich vorab die mögliche Rückerstattung ausrechnen lassen will. Ansonsten ist es nicht nötig, die Daten noch einmal per Hand einzutragen.

Wer eine Rente bezieht und schon einmal eine Bezugsmitteilung der Deutschen Rentenver­sicherung beantragt hat, erhält die Bescheinigung über die für 2020 gemeldeten Daten automatisch. Sie wird zwischen Mitte Januar und Ende Februar zugesendet. Wird die Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt erstmalig benötigt, kann sie im Internet angefordert werden.