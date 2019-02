Seit mehr als 20 Jahren fungieren Thomas Ahrens (links) und Jürgen Oestmann als kompetente Ansprechpartner, wenn es um den Kauf und Verkauf von Immobilien geht. (HARALD-KLAPPROTH und Oestmann & Ahrens, Oestmann & Ahrens)

Viele Faktoren gilt es zu beachten, wenn der Verkauf möglichst reibungslos über die Bühne gehen soll. Oestmann & Ahrens Immobilien, die Immo­bilienmakler mit langjähriger Erfahrung, versprechen: „Wir ermitteln für unsere Kunden kostenlos den marktgerechten Angebotspreis.“

Laut Jürgen Oestmann ermöglicht vor allem die genaue Kenntnis des örtlichen Immobilienmarktes eine realistische Einschätzung. „Für den Marktwert einer Immobilie spielt die Lage mit die wichtigste Rolle. Über einen erfolgreichen Verkauf entscheidet dann die richtige Verkaufsstrategie“, teilt der Immobilien-Experte mit.

Viele Faktoren sollten bei einem optimalen Verkauf einer Immobilie - wie hier bei einem Einfamilienhaus - berücksichtigt werden. (Oestmann & Ahrens)

Darüber hinaus ist das Exposé ein wichtiger Faktor, um das Inter­esse potenzieller Kunden zu wecken. Dazu gehören sowohl professionelle Fotos als auch eine gute Beschreibung der Immobilie. „Wir als Makler wissen, wie eine Immobilie richtig platziert wird und welche Marketingkanäle, wie beispielsweise das Internet, infrage kommen“, ergänzt er. Immerhin sei auch die traditionelle Tageszeitung für sein Unternehmen nach wie vor erste Wahl, um möglichst viele

Interessenten anzusprechen.

Für seine Arbeit benötigt ein Makler verschiedene Unterlagen. Bei der Zusammenstellung der einzelnen Dokumente wie dem Grundriss des Hauses oder der Wohnung stehen Oestmann & Ahrens ihren Kunden selbstverständlich zur Seite. „Bei einem Haus, das im Laufe der Jahre umgebaut wurde, ist es sinnvoll, aktualisierte Grundrisse anfertigen zu lassen. Auch der Energieausweis sollte schon bei Beginn der Verkaufsaktivitäten vorliegen“, rät Thomas

Ahrens. Letzterer gibt Auskunft über die energetische Beschaffenheit einer Immobilie und zeigt den Energieverbrauch. Darüber hinaus gibt es laut seiner Aussage noch weitere wichtige Dokumente, die ein Käufer bei Interesse vom Verkäufer zur Einsicht anfordern kann. Hierzu zählen ein aktueller Grundbuchauszug, die Nebenkostenabrechnungen, die Police der Gebäudeversicherung sowie ein Nachweis über in den vergangenen Jahren durchgeführte Reparaturen und Modernisierungen.

Des Weiteren bieten Oestmann & Ahrens die qualifizierte Durchführung von Besichtigungen und persönliche Verhandlungen mit potentiellen Käufern an. „Die Inter­essenten, denen wir die Immobilien zeigen, werden vorab ausgewählt, sodass möglichst nur qualifizierte Bewerber Zutritt zum Haus oder der Wohnung erhalten“, berichten die Makler.

Ist ein jemand an einer Immobilie interessiert, so unterstützen Oestmann & Ahrens ihn auch bei der Beschaffung der Finanzierungsbestätigung einer Bank, „damit es später keine bösen Überraschungen gibt, wenn der Kaufpreis zu bezahlen ist.“ In Zusammenarbeit mit einem Notar wird im letzten Schritt der Kaufvertrag vorbereitet und die Beurkundung gemeinsam durchgeführt. „Alle diese Tätigkeiten gehen oft über das hinaus, was ein privater Verkäufer leisten kann. Deshalb sagen wir immer zu unseren Kunden: Lehnen Sie sich einfach zurück – Oestmann & Ahrens Immobilien steht Ihnen zur Seite, wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung sicher verkaufen möchten.“

Weitere Informationen gibt es auf der Seite www.oestmann-ahrens.de. Kontakt bei Anfragen: Oestmann & Ahrens Immobilien GmbH, Studtriede 79, 28816 Stuhr. Telefon: 04 21 / 89 88 50. E-Mail: info@oestmann-ahrens.de