Ein unbrauchbar gewordenes Snowboard ergibt zum Beispiel einen hippen Tisch für das Jugendzimmer des Sohnes. (SE7ENTYN9NE.COM und Bosch, Bosch)

Aus

alten Snowboards, schnittigen

Skiern und hölzernen Schlitten zaubern Sie einzigartige Garderoben, einen schwungvollen Couchtisch und ein stilvolles Regal.

Ist noch ein alter ungenutzter Holzschlitten in der Garage? Daraus lässt sich eine tolle Garderobe herstellen. (SE7ENTYN9NE.COM und Bosch, Bosch)

Möbel zum Nachbauen

Idee 1: Schlitten-Garderobe

Zwei Holzschlitten werden als Garderobe zum Blickfang. Dafür montieren Sie zuerst zwei Haken pro Schlitten in die Wand. Hieran wird der Schlitten mit einem S-Haken – der an einer Holzleiste der Sitzfläche eingehängt ist – befestigt. So bleibt der Schlitten gerade und ist auch belastbar. Danach schrauben Sie die Kufen an die Wand. Den zweiten Schlitten montieren Sie neben dem ersten Schlitten, wie auf dem Foto oben links zu sehen ist.

Idee 2: Snowboard-Tisch bauen

Ein ausrangiertes Snowboard ist eine schwungvolle Alternative zum konventionellen Couchtisch. Sie benötigen dafür ein Snowboard und zwei Tischbeine (zum Beispiel von einem alten Hocker). Schleifen Sie zuerst die scharfen Kanten des Snowboards glatt und bohren Sie anschließend die Löcher für die Tischbeine in das Brett. Danach können Sie mit Gewindeschrauben und Unterlegscheiben die Beine montieren.

Idee 3: Eishockeyschläger für Handtücher

Für diese sportliche Idee brauchen Sie zwei ausgediente Eishockeyschläger und Lederreste – dies können auch alte Gürtel sein. Bestimmen Sie zuerst die Löcher für die Aufhängung an der Wand. Dann wird das Leder zugeschnitten und an den Enden jeweils ein Loch gebohrt. In die Wand bohren Sie jetzt die Löcher und befestigen die

Lederschlaufen mit Dübeln und Schrauben. Zum Schluss die Schläger in die elegante Halterung stecken und Handtücher aufhängen.

Idee 4: Ski-Garderobe

Zwei Retro-Ski werden zur Garderobe. Befestigen Sie zuerst Wandhaken mit Schrauben an den Skiern. Für die Wandmontage bohren Sie zwei Löcher in die Skier (Achtung: bei Skiern mit Metallkern einen Metallbohrer verwenden) und übertragen diese an die Wand. Eine Wasserwaage oder Laser helfen dabei, dass es gerade wird. Anschließend Löcher bohren, Dübel einsetzen und Skier mit Schrauben befestigen – fertig ist der sportliche Blickfang im Flur.

Idee 5: Stilvoll abhängen

Stauraum in der Küche gibt es nie genug. Sie suchen noch eine stylische Idee für ein Regal? Aus einem ausrangierten Snow- oder Longboard, geflochtenem Seil und Karabinerhaken können Sie ein praktisches Wandbord bauen. Schleifen Sie die Kanten und bohren Sie vier Löcher für die Aufhängung in das Brett. Anschließend die gewünschte Höhe des Regals festlegen und das Seil mit je einem Knoten unter dem Snowboard befestigen. Jetzt die Federösen und Augplatten an der Wand montieren. Anschließend die Seile mit den Karabinern einhängen und schon ist das rasante Regal fertig.