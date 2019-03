Zusammen mit ihrem Trainerteam – Janina Lenz und Aldin Salkic – lädt Unternehmerin Nadine Reiners (Mitte) am Sonnabend zum Tag der offenen Tür in die neuen Räumlichkeiten ein. (Femke Liebich)

Am Sonnabend, 9. März, feiert sie in ihrem neuen Domizil mit dem Titel NR Dance & Event Tanzschule Reiners Im Bruch 48 eine große Neueröffnung.

Mit dem Umzug ihrer Tanzschule von der Kleinen Heide auf die sogenannte andere Seite der Bahn ändert sich nicht nur die Adresse, sondern gleichzeitig können sich die Tanzbegeisterten und die, die es werden wollen, auf ganz neue und größere Räumlichkeiten freuen. Herzstück des modernen Gebäudes ist ein 500 Quadratmeter großer und lichtdurchfluteter Saal, der sich für die Unterrichtsstunden auch teilen lässt. Diesen großzügigen Bereich möchte Nadine Reiners künftig zudem für hauseigene Veranstaltungen wie Bälle, Feste und Workshops nutzen und zugleich für externe Feierlichkeiten und Tagungen vermieten. Daher auch der neue Name ihres Unternehmens: NR Dance & Event Tanzschule Reiners. „Nachdem zuletzt zahlreiche Gaststätten mit Saalbetrieb geschlossen haben, möchte ich mit unseren Räumlichkeiten für maximal 250 Personen genau diese Lücke schließen“, sagt Nadine Reiners. Den vorhandenen Kursplan hat sie entsprechend umgestellt, um den Sonnabend extra für solche Events freizuhalten. Die Vermietung und Nutzung der Räumlichkeiten erfolgen dabei ganz individuell in Absprache mit den Kunden.

Langfristig könnte sie sich auch vorstellen, dass die Räume für kulturelle Veranstaltungen wie Ausstellungen und Lesungen oder fachspezifische Messen genutzt werden. Das ist aber laut eigener Aussage Zukunftsmusik, denn jetzt ist der Fokus zunächst auf die ­Eröffnung am Sonnabend gerichtet. Bis dahin sollen nicht nur der Saal, die Toiletten und Umkleideräume, sondern natürlich auch der ansprechende Barbereich fertiggestellt werden. „Ich hatte gehofft, dass auch der 1000 Quadratmeter große Außenbereich zur Eröffnung komplett fertig werden. Das wird aber leider erst in ein paar Wochen soweit sein“, berichtet Nadine Reiners.

Überhaupt haben ihr die vergangenen vier Jahre einiges an Nerven abverlangt. Denn genau so lange hat die Verwirklichung ihres unternehmerischen Traumes gedauert. Allein schon die Genehmigungen haben sich über einen langen Zeitraum hingezogen. Baubeginn war dann im Juli des vergangenen Jahres. Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Weyhe habe sie dabei von Anfang an gut betreut, berichtet die ambitionierte Tanztrainerin und künftige Eventmanagerin. Bei der Planung des Eröffnungstages wurde sie zuletzt tatkräftig von ihren beiden Mitarbeitern und Tanztrainern Aldin Salkic und ­Janina Lenz unterstützt. Die beiden stehen Nadine Reiners vor allem bei der Planung und Durchführung der zahlreichen Kurse zur Seite. Das breitgefächerte und generationsübergreifende Angebot umfasst unter anderem Pamperstanzen für die ganz Kleinen, Kindertanz, Ballett, Pilates, Hip-Hop, Gesellschaftstanz und Hochzeitskurse.

Während der Neueröffnung haben die Besucher ab 16 Uhr die Möglichkeit, sich die neuen Räumlichkeiten anzuschauen und sich zu informieren. Für Speis und Trank ist gesorgt. Dazu gibt es ein ­abwechslungsreiches Showprogramm mit Ballett-Performance, einer Präsentation der Hip­-Hop-Contestgruppen und dem Auftritt einer A-capella-Band. Den Abschluss bildet um 19.30 Uhr ein großes Höhenfeuerwerk.