Die Majestäten und Würdenträger aus dem vergangenen Jahr um Schützenkönig Christian Harnack werden am Wochenende abgelöst. (Freischütz Malsch)

Am Wochenende laden die

Malscher Freischützen zu ihrem alljährlichen, großen Fest ein. Junge und erwachsene Besucher können sich auf ein buntes Programm

mit spannenden sportlichen Wettkämpfen, Königsproklamation, Festumzügen, Partys und Co freuen.

Am Sonnabend um 14 Uhr geht es los. Wer möchte, kann seine Treffsicherheit beim Preis- und Geldschießen erproben. Die Teilnahme steht jedermann offen und sie lohnt sich. Der Verein stiftet großzügige Gewinne, unter anderem einen großes Smart-TV-Gerät, mit dem man zugleich fernsehen und im Internet surfen kann. Außerdem wird an beiden Tagen jeweils ein Fahrrad als Preis gespendet.

Später öffnet auch der Festplatz seine Pforten und hat viel zu bieten. Schießbude, Kinderkarussell, Bratwurst, Bierstand und mehr

sorgen für beste Unterhaltung. In diesem Jahr sollen die Stände im Kreis aufgestellt werden und so wie ein bunter Marktplatz wirken. Erfahrungsgemäß ist der Besucher-

andrang auf dem Malscher Schützenfest wegen dem tollen Angebot groß.

Am Abend dürfte noch mehr Betrieb herrschen. Denn ab 20 Uhr steigt die kultige Malsch-Party im Festzelt. DJ Schumi sorgt mit Musik vom Plattenteller für eine volle Tanzfläche und gut gelaunte Nachtschwärmer.

Am Sonntag wird das Fest schon ab 11.30 Uhr fortgeführt. Die Freischützen sammeln sich vor der Schießdiele bei Familie Klusmeyer, um ihre Majestäten feierlich abzuholen und zur Malsch zu geleiten. Viele Vereinsaktive werden sich

besonders schick machen, denn alle paar Jahre lassen die Schützen ein Gruppenfoto aller Aktiven machen. Am Sonntag um 12.30 Uhr stellen sie sich auf dem Malsch-Parkplatz für eine gemeinsame Aufnahme in Positur. Der Vorstand des 115 Jahre alten Vereins schätzt, dass der ein großer Teil des 150 Mitglieder zählenden Zusammenschlusses bei dem Fototermin dabei sein wird.

Zurück auf dem Festgelände stärken sich die Aktiven zunächst bei einem Katerfrühstück. Ab 14.30 Uhr geht es mit dem Wettkämpfen um Sach- und Geldpreise weiter. Außerdem wird das Schießen um die Königswürden durchgeführt.

An diesem Nachmittag richten die Freischützen außerdem einen geselliges Beisammensein für Senioren aus. Unter anderem wartet eine reich gedeckte Kaffeetafel auf die Teilnehmer.

Junge Festbesucher können sich derweil auf das große Kinderspektakel freuen, das auf dem Schützenfest nicht fehlen darf. An diversen Stationen können kleine Gäste witzige und spannende Spiele ausprobieren. Zusätzlich haben Kinder ab acht Jahren die Möglichkeit, ihre Treffsicherheit an der Lichtpunktanlage zu üben. Die oder der beste wird zur Kindermajestät gekrönt.

Um 20 Uhr wird schließlich das Geheimnis über die neuen Würdenträger gelüftet und der Vereinsvorstand proklamiert das Königshaus 2019. Beim Festball mit Musik von DJ Schumi kann bis in die Nacht hinein gefeiert werden.

Es ist das erste Schützenfest, das auf der erneuerten Schießdiele stattfinden kann. Die Vereinsmitglieder haben dank Spenden und Eigenleistung in den vergangenen zwei Jahren ihr Vereinsdomizil auf den neuesten Stand gebracht.