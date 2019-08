Auf der romantischen Terrasse genießt man den Blick in den Garten. (Kristina Bumb)

Denn jahreszeitliche Genüsse stehen bei seinen Gästen hoch im Kurs – und das am liebsten in Form eines üppigen Büfetts. „So kann sich jeder nehmen, was er am liebsten mag, und auch einfach mal etwas Neues ausprobieren“, sagt Klaus Dobranz.

„Leckere Spezialitäten aus Deutschland und seinen Regionen, sowie Traditionelles und Neues“ hat sich Klaus Dobranz für sein Restaurant auf die Fahnen geschrieben. Wer die Speisenauswahl studiert, findet alles, was das Herz begehrt. Vor allem saisonale Klassiker wie Pfifferlinge, Kürbis, Grünkohl und Co haben es Dobranz und seinem Küchenteam angetan. Im Oktober lockt außerdem ein besonders edler Genuss die Hungrigen wieder in Scharen in die große Gastronomie an der Wildeshauser Landstraße in Ganderkesee-

Schlutter: Gaumenfreuden von Reh, Hirsch und Co.

„Jeden Freitagabend im Oktober veranstalten wir ein großes Wildbüfett“, verspricht der Küchenmeister, der das Restaurant gemeinsam mit seiner Ehefrau Ingrid leitet. Rehrücken, Hirschrouladen, Wildschweinbraten, Perlhuhnbrust und vieles mehr können die Gäste dann wählen. Beilagen wie zum Beispiel Rotkohl, Champagnerkraut, Steinpilze, Semmelknödel, Preiselbeer-Birne und würzige Soßen lassen keine Wünsche offen. Wer schon einmal einen Büfettabend im Restaurant zur Eiche erlebt hat, der weiß, dass das ein Ereignis ist. Denn die liebevoll dekorierten Tische biegen sich regelrecht unter der appetitlich angerichteten Auswahl. Das Ehepaar Dobranz bittet Inte­ressierte, im Vorfeld einen Tisch zu reservieren, denn alle Speisen werden frisch zube­reitet.

Aber auch jenseits der kulinarischen Veranstaltungen lohnt sich ein Besuch in dem große Restaurant. Die besondere Atmosphäre, die originellen Wirtsstuben, der gemütliche Sommergarten und nicht zuletzt das freundliche Personal verhelfen zu einem angenehmen Aufenthalt.