Liebe Leserinnen und Leser,

auch in diesem Jahr hat die Brinkumer Interessengemeinschaft bei ihrem mittlerweile schon traditionellen Neujahrsempfang den geladenen Gästen wieder einen inte­ressanten Mix aus lockerer Unterhaltung sowie Rückblicken und Perspektiven für das Jahr 2019 geboten.

Bei der Eröffnungsrede des ersten Vorsitzenden Lars Gudat wurde vor allem die wichtige Aufgabe des Marktmeisters für die in diesem Jahr anstehende Stuhrer Gewerbeschau herausgestellt. So haben wir in Arne Budelmann einen Nachfolger für Jürgen Schmidt gefunden. In diesem Jahr werden beide gemeinsam die beliebte Veranstaltung organisieren.

Nun gilt es, auch die Posten des stellvertretenden Vorsitzenden, des Kassenwartes (oder Schatzmeisters) und des Schriftführers neu zu besetzen. Ein neuer Vertreter von Lars Gudat, der angeboten hat, erneut zu kandidieren, wenn es gewünscht ist und sich ein gutes Team findet, scheint bereits gefunden. Für die anderen beiden Positionen wird dringend noch eine Person

gesucht. Interessierte können sich jederzeit bei Lars Gudat melden, um weitere Informationen über das jeweilige Amt zu erhalten.

Eine sehr kurzweilige Unterhaltung bot zwischen den Mahlzeiten Gerd Spiekermann auf Plattdeutsch. Die Geschichten aus der Jugend des Erzählers ließen bei den Zuhörern kein Auge trocken.

Nicht zuletzt möchten wir die

informativen Beiträge von Landrat Cord Bockhop und Bürgermeister Niels Thomsen erwähnen. So ging Cord Bockhop in seiner Rede auf die ärztliche Versorgung durch Krankenhäuser in dem Landkreis Diepholz ein.

Bürgermeister Niels Thomsen riet der BIG, sich eventuell durch die Besichtigung von Betrieben noch mehr mit den Mitgliedern zu beschäftigen, da viele Stuhrer

sicherlich ein großes Interesse an den örtlichen Betrieben haben und wissen möchten, was darin geschieht.

Wir sind gespannt, was das Jahr 2019 uns noch so bringt.

Herzlichst,

Ihre BIG