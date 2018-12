Maren Bledau, Inhaberin von RH Cosmetic, hat sich zusammen mit ihrem Team einiges einfallen lassen, um ihren Kunden eine schöne Adventszeit zu bescheren. (HARALD_KLAPPROTH und RH Cosmetic, RH Cosmetic)

Gerade weil die Adventszeit oftmals durch vorweihnachtlichen Trubel und Alltagsstress geprägt ist, sollte man sich zwischendurch immer wieder eine Pause gönnen. Sei es auf einem der Weihnachtsmärkte in der Region oder noch besser: mit einer kleinen Auszeit vom

Alltag in dem etablierten Kosmetikinstitut RH Cosmetic von Maren Bledau in Brinkum.

Zusammen mit ihrem Team hat sich die Inhaberin in den vergangenen Tagen besonders viel Mühe gegeben, um ihre ohnehin schon stilvollen Räumlichkeiten weihnachtlich zu dekorieren. „Ab dem ersten Advent machen wir es uns hier richtig gemütlich. Jeder Kunde kann sich dann bei uns auf Weihnachtstee und -kekse freuen“, verrät Maren Bledau. Optischer Mittelpunkt ist dabei ein festlich geschmückter Tannenbaum im Eingangsbereich. Dabei handelt es sich aber keinesfalls um einen gewöhnlichen Weihnachtsbaum, sondern vielmehr um einen „Maxi-Adventskalender“. „Jeden Tag können unsere Kunden aus dem jeweiligen Säckchen ein Los ziehen“, erklärt die Inhaberin die Idee dahinter. Hinter diesen befinden sich ausschließlich Gewinne und keine Nieten. „Wir haben kleine Geschenke aus dem Kosmetikbereich vorbereitet, die die Kunden in den 24 Tagen bis Heiligabend bei uns gewinnen können“, kündigt sie an.

Wer seine Liebsten mit Wellness unter dem Tannenbaum überraschen möchte, findet in dem Kosmetik- institut schöne Geschenkideen. (Femke Liebich)

Wer außerdem zum Fest gerne ein wenig Wellness für seine Liebsten verschenken möchte, kann sich selbstverständlich von den erfahrenen Mitarbeiterinnen beraten lassen. „In der Vorweihnachtszeit haben wir eine schöne Auswahl an Clarins-Produkten in Sondergrößen, die wir zum Beispiel zusammen mit einem Gutschein ganz individuell zu einem festlichen Geschenk verpacken können“, berichtet Maren Bledau.

Um in dieser Zeit gleichzeitig alle Kundenwünsche berücksichtigen zu können, hat das Kosmetikinstitut in den kommenden Wochen bis Weihnachten zusätzlich zu den gewohnten Öffnungszeiten auch montags geöffnet. „Viele Kunden gönnen ihrer Haut gerade in dieser stressigen Zeit etwas Gutes, zum Beispiel mit einer schönen und entspannenden Gesichts- und Körperbehandlung“, weiß die Fachfrau aus Erfahrung zu berichten. Zusammen mit ihrem Team legt sie jederzeit äußersten Wert auf eine individuelle und fachkundige Beratung, denn „bei uns bekommen die Kunden deutlich mehr als eine Behandlung geboten.“

Dieses Credo verfolgt Maren Bledau auch regelmäßig bei ihren Workshops und Infoabenden, die sie für ihre Kunden anbietet. Diese Reihe an Veranstaltungen möchte sie auch im kommenden Jahr fortsetzen. „Wir werden wieder so-­wohl Hautdiagnosetage als auch Make-up-Workshops in unser Jahresprogramm aufnehmen“, verrät die Kosmetikerin schon jetzt. Bei Letztgenannten handelt es sich um einen unverbindlichen und informativen Abend, an dem „wir den Kunden Tipps und Anregungen im Bereich dekorative Kosmetik geben“.

Die Informationsveranstaltungen sollen wie gewohnt im kleinen Kreis mit maximal sechs Personen stattfinden und ausreichend Raum für Fragen und kompetente Hilfestellungen bieten.

Die genauen Termine für die Workshops werden rechtzeitig auf der Homepage unter www.rhcosmetic.de bekannt

gegeben. Dort finden die Kunden zudem nähere Informationen rund um das Kosmetikinstitut. Alle Termine werden bei RH Cosmetic ausschließlich nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 04 21 / 89 14 53 vergeben.