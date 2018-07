Auch Insekten dürstet es bei

sommerlicher Wärme. Zum Sammeln von Nektar und Pollen legen sie oft weite Strecken zurück. Finden sie lange Zeit keine Nahrung oder Flüssigkeit, kann das zu Entkräftung führen. Hummeln, Bienen und Co sitzen dann erschöpft am Boden oder ­verenden.

Außerdem benötigen die Tiere Wasser, um die gesammelten Blütensäfte zu Honig zu verarbeiten. Wer also den Insekten in seinem Garten etwas Gutes tun möchte, der sollte passende Wasserstellen einplanen.

Geeignet sind zum Beispiel ­Pfützen mit einem Untergrund aus Lehm und Sand. Seichte Stellen am Gartenteich, die so gestaltet sind, dass die Tiere nicht ins Wasser fallen können, sind ebenfalls eine gute Option. Eventuell hilft ein kleines Gitter oder Drahtgeflecht. Im ­seichten Grund finden Insekten auch Baumaterial, erklärt der ­Verband Wohneigentum in Bonn. Außerdem fliegen Insekten in ­langen Trockenperioden im Sommer gerne Vogeltränken an.