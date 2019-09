Olaf Tittel hat zum 2. September die Nachfolge von Carmen Höpoltseder als Medienberater für die Gemeinde Stuhr im Pressehaus des WESER-KURIER in Brinkum angetreten. (Femke Liebich)

Ganz gleich, ob Anzeigenschaltung, Sonderformate wie Journale und Kollektive, Beilagen oder Online-

Werbung – die Medienberater des WESER-KURIER sind für die Gewerbetreibenden vor Ort wichtige Ansprechpartner, wenn es um zielführende Werbemaßnahmen für das eigene Unternehmen geht.

In den vergangenen viereinhalb Jahren war es in erster Linie Carmen Höpoltseder, die in der Geschäftsstelle in Brinkum den Kontakt zu den Einzelhändlern in der Gemeinde Stuhr gepflegt hat und diesen bei den unterschiedlichen Werbekampagnen zur Seite stand. Am 2. September hat Olaf Tittel diese Aufgabe übernommen, da seine Vorgängerin nun innerhalb des WESER-KURIER eine neue Position besetzt und als Projektmanagerin künftig für das sogenannte Drittgeschäft tätig ist.

Olaf Tittel ist für einige Stuhrer Unternehmer sicherlich kein Unbekannter, so pflegte er vor allem während seiner Tätigkeit als Verkaufsleiter für alle WESER-KURIER-Regionalausgaben einen engen Kontakt zu den ortsansässigen Werbegemeinschaften. „Insgesamt bin ich abgesehen von ein paar beruflichen Unterbrechungen seit 20 Jahren im Pressehaus tätig“, berichtet der neue Medienberater anlässlich seines Einstandes. In der Vergangenheit war er ausschließlich im Bereich Vermarktung tätig und betreute dort unter anderem verschiedene Großkunden und baute die Rubrikenmärkte wie Reise und Immobilien zuletzt weiter aus.

„Mein vorrangiges Ziel ist es,

für alle unsere Kunden einen problem- und nahtlosen Übergang zu schaffen“, so Olaf Tittel. Darüber hinaus sieht er seine Tätigkeit vor allem „direkt beim Kunden vor Ort“. „Die nächsten Wochen werde ich vorrangig nutzen, um mich persönlich vorzustellen“, ergänzt er. Auf diesem Wege möchte er die bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie die Kontakte zu den Stuhrer Werbegemeinschaften weiter pflegen und intensivieren, und gleichzeitig neue Kundenpotenziale aufbauen.

Medienberater Olaf Tittel ist im Pressehaus des WESER-KURIER an der Bassumer Straße 6a, telefonisch unter 04 21 / 8 06 88 95 35 sowie per Mail an olaf.tittel@weser-kurier.de zu erreichen.