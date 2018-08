Der große Moment der Proklamation: wenn der Vereins­vorsitzende Frank Drewes den Balkon betritt. (SV Melchiorshausen)

„Nun hoffen wir alle, dass der Wettergott dieses Jahr mitspielt und noch mehr Gäste anlockt in die Melchiorshauser Fuhren.“ Das vielseitige Programm wird

sicher sein übriges dazutun, dass die Besucher zahlreich auf des Festgelände strömen. Umzug, Wettkämpfe und ein Ball mit Livemusik lassen keine Wünsche offen.

Die Melchiorshauser Schützen investieren viel Zeit in die Vorbereitung der großen Feier. So kamen sie zum Beispiel gestern zum Kranzbinden zusammen und schmücken heute aufwändig die Schützenhalle.

Am Sonnabend steigt das große Fest. Los geht es um 10 Uhr mit dem Antreten der Schützendamen zum gemeinsamen Essen bei der Königin Birgit Friemel. Anschließend fährt ein Kremser die Sportlerinnen zur Schützenhalle. Auch die Altersschützen treffen sich zunächst zum gemeinsamen Essen mit ihrem König Dieter Höft. Die Zusammenkunft ist um 10.30 Uhr in der Schützenhalle.

So gestärkt sammeln sich sämtliche Vereinsaktiven um 12.30 Uhr an der Schützenhalle, um zum Festumzug durch den Ort zu starten. Für musikalische Unterstützung sorgt das Blasorchester TSV Blau-Weiß Melchiorshausen. Ein besonderes Highlight ist, dass an dem diesjährigen Umzug nicht nur der befreundete Verein aus Leeste teilnimmt, sondern auch eine Abordnung vom Bürgerschützenverein Cloppenburg. Die große Gruppe zieht zum noch amtierenden König von 2017 Peter Morlo, um diesen feierlich abzuholen. Für Vereinsmitglieder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mitwandern können, steht ein Kremser bereit. Anschließend marschieren alle zurück zum Vereinsareal, wo Peter Morlo zum Umtrunk einlädt. „Der Verein würde sich freuen, wenn die Straße Zur Böttcherei zum Festumzug geschmückt wäre“, bittet der Vereinsvorstand um den Vorsitzenden Frank Drewes die Melchiorshauser Anwohner.

Peter Morlo führte bis dato das Königshaus. (Fotostudio Querformat Jasmin Lindenthal und SV Melchiorshausen, SV Melchiorshausen)

Am Nachmittag startet der bunte Trubel. Auf dem Festplatz ist jede Menge los: Verzehrstände laden zum Schlemmen ein und junge Besucher können sich auf eine Hüpfburg freuen. Außerdem wird Kaffee und Kuchen serviert, und das Blasorchester TSV Blau-Weiß Melchiorshausen spielt auf.

Darüber hinaus beginnt der sportliche Part. Ab 15 Uhr stehen die Wettkämpfe um die Königs­titel, das Preisschießen, das Pokalschießen der Ortsvereine und das spaßige Knobeln an. Außerdem können erwachsene Festbesucher am Volksstand ihr Glück versuchen. Um 19 Uhr werden die neuen

Majestäten und der Kinderkönig feierlich proklamiert sowie die

Pokale an die Sieger übergeben.

Ab 20 Uhr kann kräftig gefeiert werden. Die Partyband Joy sorgt für Stimmung bis in die Nacht. Der Eintritt ist frei. Zum Festball sind übrigens nicht nur die befreundeten Vereine aus Barrien, Erichshof, Heiligenrode, Lahausen, Leeste und Stuhr eingeladen, sondern auch die Schützenvereine aus Okel, Syke und Kirchseelte. „Somit erwarten wir wie in den vergangenen Jahren ein volles Haus und ein tolles Fest mit allen Nachbarn und Bürgern aus Weyhe-Melchiors­hausen“, sagt der Vorstand.

Am Sonntag, 12. August, kommen die Vereinsmitglieder um

12 Uhr noch einmal zusammen, um mit dem neuen Königshaus in der Schützenhalle zu Mittag zu speisen und das große Fest von Vortag

Revue passieren zu lassen. Am Donnerstag, 16. August, erfolgt ab 19 Uhr die Preisverteilung in der Schützenhalle.