Schützen Heiligenrode (Schützenverein Heiligenrode)

Seinen Schnapszahl-Geburtstag will der SV Heiligenrode besonders kräftig feiern. Die Besucher können sich auf ein größeres Festzelt, einen Festplatz mit diversen Buden und zwei lange Partynächte mit

Livemusik beziehungsweise DJ freuen. Auf junge Besucher wartet unterdessen ein spaßiges Kinder-

programm.

Am Sonnabend, 22. Juni, startet die Geburtstagsausgabe mit dem Versammeln der Schützen, Jungschützen und Kinder sowie der

Kapelle Klosterbachtaler beim Meyerhof von Schützenbruder Carsten Meyer. Von dort geht es zur Abholung der Majestäten. Das Ziel ist die Residenz des Schützen-

königs und Vereinsvorsitzende

Henning Rogge.

Das Königshaus aus dem vergangenen Jahr sucht am Wochenende würdige Nachfolger. (Schützenverein Heiligenrode)

Der große Umzug führt durch den Ort und dann zum Festgelände, wo um 15 Uhr die sportlichen Wettkämpfe um die Titel der Majestäten 2019 beginnen. Auch um Geld, Medaillen und Sachpreise wird geschossen. Gäste dürfen ihr Können am Volkskönigsstand erproben.

Junge Besucher wetteifern an der Schießbude um den Titel des Kinderkönigs. Die kleinen Gäste sollten sich außerdem das Kinderprogramm nicht entgehen lassen, das ab 16 Uhr auf dem Sportplatz stattfindet. Die neue Kindermajestät wird um 18.30 Uhr feierlich proklamiert.

Zum Festumzug gehören manches Mal auch grenzverhandlungen mit der Malsch, um dort wohnende Majestäten auszulösen. (Schützenverein Heiligenrode)

Gegen Abend soll dann kräftig gefeiert werden. Um 20 Uhr ziehen die Vereinsaktiven in das Festzelt ein und verabschieden gebührend das Königshaus 2018. Die Partyband Take Five sorgt anschließend für Stimmung bis in die Nacht. Der Eintritt zu der Tanzveranstaltung ist frei.

Am Sonntag, 23. Juni, geht die große Geburtstagsfeier ab 13.30 Uhr weiter. Geladene Schützenvereine aus dem Umkreis werden begrüßt und es heißt: antreten auf dem

alten Sportplatz neben dem Schießstand. Später werden die Vereine gruppenweise mit Musik ins Festzelt geleitet.

Ab 15 Uhr wird dort eine Kaffeetafel für jedermann ausgerichtet. Bei der Blumentombola gibt es

Blühendes zu gewinnen und der Spielmannszug Kirch- und Klosterseelte spielt zum Konzert auf. Um 15.30 Uhr folgt eine feierliche Begrüßung der Geburtstagsgäste mit verschiedenen Ansprachen und einer gemütlichen Feier. Am Abend steht wieder eine Party auf dem Plan. DJ Harald von Schmui‘s Musikbox sorgt mit Hits vom Plattenteller für Stimmung.