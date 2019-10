1887 begann die Badekultur in Achim mit dem Erfrischen in der Weser. (Steffi Urban, Sammlung Schnakenberg)

In einem kleinen Festakt wurde im Mai dieses Jahres das Achimer Freibad nach der Renovierung wiedereröffnet. Es ist der vorläufige

Höhepunkt einer langen Badetradition in Achim, die 1887 ihren Anfang nahm, wie Günter Schnakenberg, ehrenamtlicher Stadtarchivar und Mitglied im Heimatverein Achim, zu berichten weiß.

„Mit der Eröffnung des Frei-

bades erfüllte sich im Mai 1962

der berechtigte Wunsch der Achimer Bevölkerung nach einem Schwimmbad, denn durch die ständig zunehmende Verschmutzung der Weser war dort das Baden nicht mehr erlaubt“, berichtet der Geschichtsexperte. Die Stadt Achim konnte sich damals rühmen, das erste Schwimmbad im Landkreis Verden geschaffen und eingeweiht zu haben. So setzte sich eine lange Badekultur fort.

Diese begann 1887. Nach mehreren Anläufen hatten es einige Bürger geschafft, die Gemeinde zur Einrichtung einer Flussbadeanstalt zu bewegen. Hierzu gab die Wasserbau-Verwaltung eine Schlachte (Ufereinbuchtung) unterhalb des Achimer Hirtenhauses frei. Nachdem der inzwischen gegründete Badeverein eine hölzerne Bude erbaut hatte, wurde im Juni 1888 die Badeanstalt eröffnet. „In dem Schuldiener und Tischler Friedrich Bersebach fand man auch gleich einen tüchtigen Bademeister“, so Schnakenberg.

Ganz anders, als wir es heute kennen, gestaltete sich der anfängliche Badebetrieb. „Nur die Mutigsten wagten ein Bad im Weserstrom. Vielmehr nutzte man die vorhandenen Badewannen, denn die wenigsten konnten schwimmen“, erläutert Schnakenberg. Diese Wannenbäder habe bei den Herren der Bademeister, bei den Damen seine Ehefrau betreut – bis 1904.

Der neue Bademeister, Zigarrensortierer Heinrich Kehmeyer, hatte beim Militär als Schwimmlehrer gedient. Nun gab er seine Kenntnisse an die Achimer weiter. Es seien vor allem die Kinder gewesen, die dieses Angebot nutzten, so der ehrenamtliche Stadtarchivar.

Von Beginn an war der Badebetrieb nicht nach Geschlechtern

getrennt. Doch ab 1909 setzte man an zwei Tagen in der Woche für Frauen und Mädchen dreistündige separate Zeiten fest.

„Als besondere Attraktion wurde unter Kehmeyer ein acht Meter

hoher Sprungturm errichtet“, sagt Schnakenberg. Gerade für die Achimer Jugend gab es nun kein Halten mehr, in Scharen strömten sie zur Badeanstalt. Diesem Andrang sei die kleine Badebude nicht gewachsen gewesen. Daher stellte laut Schnakenberg die Gemeinde 1905 die Cholerabaracke zur Verfügung. Diese war 1892 als Quarantänestation gebaut worden, wurde aber nie als solche genutzt.

1911 gab es einen weiteren Wechsel. Nun übernahm die politische Gemeinde die Rechtsträgerschaft der Badeanstalt, und der Schwimmverein wurde als Verwalter eingesetzt. Dieser richtete in den Folgejahren beliebte Schwimmfeste aus.

Um dem Hochwasser zu trotzen, stellte man ein neues Badehaus auf Betonstelzen, sodass das Hochwasser keinen Schaden anrichten konnte. Am 4. Juli 1927 fand die feierliche Einweihung statt.

„Im Winter 1940/41 passierte

etwas, womit niemand gerechnet hatte. Eine lange Frostperiode ließ die Weser schnell zufrieren“, berichtet Schnakenberg. Schon bald bedeckte eine durchgehende Eisdecke den Strom. Große Eisblöcke schoben sich aufs Ufer. Ihrer zerstörenden Kraft konnten die Betonpfeiler des Badehauses nicht standhalten. Damit auch 1941 der Badebetrieb aufrechterhalten werden konnte, baute man das Badehaus auf den liegenden Betonpfeilern notdürftig wieder auf.

Nach Ende des Krieges konnte Bademeister Karl Schröder im Frühjahr wieder mit dem Badebetrieb starten. Und dann kam das Jahr 1953. Eine Untersuchung ergab eine hohe Belastung des Wassers der Badeanstalt mit Kolibakterien. Anfangs war der Wert noch im vertretbaren Bereich, sodass der Badebetrieb aufrechterhalten werden konnte. Durch weitere Verschmutzung und Versalzung kam 1958 das endgültige Aus. Die Badeanstalt an der Weser wurde geschlossen und das Badehaus für 10 DM auf Abbruch verkauft.

So endete nach 70 Jahren eine Freizeitinstitution. 1962 wurde dann das neue Freibad und 1978 das Hallenbad eröffnet.