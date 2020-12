Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Adventsbäckerei

Also, was machen wir? Antje, du machst Kokosmakronen?• Ja, nach dem altbekannten Rezept einer ehemaligen lieben Kollegin.• Du schneidest das Marzipan am besten in Würfel, gibst die Kokosraspeln und den Zitronensaft dazu. Die Kitchenaid mischt dir das Ganze schnell und perfekt.