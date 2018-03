Mit neuem Logo werden Tobias Holtappels (Verkauf), Michael Lemm (Raumausstatter), Domenic Paluzschak (Bodenleger), Waldemar Makelke (Bodenleger) und Inhaber Sascha Güttner (v. l. n. r. ) ihren Kunden weiterhin die gewohnte Kompetenz und Qualität bieten. (Sascha Güttner)

Damals noch in der Großen Straße 16. „Für mich erschien der Laden damals riesig“, erinnert sich Sascha Güttner an den väterlichen Betrieb, obwohl dieser nur 16 Quadratmeter umfasste. Schwerpunkt des Betriebes waren zu dieser Zeit Bodenbeläge, Farben, Lacke und Tapeten. Mit der Vergrößerung des Warenangebotes, musste auch eine neue Lokalität her. So zog Erwin Güttner, der sich mittlerweile in Langwedel und umzu einen Namen verschafft hatte, in die Große Straße 90.

Schnell wurde deutlich, dass auch die neuen 150 Quadratmeter Ladenfläche für das Angebot und die Nachfrage nicht ausreichen. 1984 erwarb der gelernte Maler daher ein Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite, der Großen Straße 99. Aus der dortig bestehenden Kneipe mit Kegelbahn wurde innerhalb kurzer Zeit ein über 1000 Quadratmeter großer Fachmarkt für Wohnraumgestaltung. Im März 1988 war dort die offizielle Eröffnung. Seitdem steht der Name Güttner im Landkreis Verden für Expertise, Service und einem breiten Warenangebot.

Das große Sortiment an Teppichböden ist nur eines der vielen Fachgebiete des Fachmarktes Güttner.­ Eine Riesenauswahl an Bodenbelägen steht den Kunden bereit. (Ivonne Wüsthof)

Von klein auf hat Sascha Güttner die Arbeit seines Vaters kennengelernt: „Nach der Schule war ich oft auf Baustellen dabei. Habe Fußböden und Teppichleisten mit verlegt“. Nach Ende seiner Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel stieg er in das Unternehmen seines Vaters ein und übernahm 2008 die Geschäftsführung. Dennoch fahre er manchmal selbst noch zu den Kunden raus und erledige dort die Handwerksarbeiten gemeinsam mit seinen Mitarbeitern. Sechs Mitarbeiter beschäftige er derzeit. Davon sind zwei Mitarbeiter Bodenleger und einen Raumausstatter. „Daher können wir das Bodenverlegen und montieren von innen liegenden Sonnenschutz auch als besonderen Service anbieten“, so der Inhaber. Neben dem richtigen Verlegen des Bodens bietet der Fachmarkt aber noch weit mehr: Ob das Ausmessen für Boden und Sonnenschutz vor Ort, Anhängerverleih oder die individuelle Beratung – von Anfang an begleiten die Experten mit Rat und Tat.

Das gilt auch für die große Auswahl an Bodenbelägen namhafter Hersteller, die Sascha Güttner derzeit im Sortiment hat. Jeder Belag besitzt seine individuellen Eigenschaften und Einsatzbereiche. Ob klassischer Teppichboden, Laminat, Parkett oder Designboden – für ein optimales Raumklima bedarf es einer professionellen Beratung. Bei über 200 Tapetenbüchern lässt sich passend dazu auch die perfekte Wunschtapete finden.

Hobby- und Profihandwerker finden in der Fachabteilung zudem eine große Auswahl an Farben, Malerwerkzeug und Zubehör. Mit einer eigenen Farbmischanlage wird innerhalb weniger Minuten jeder Wunschfarbton realisiert. Als Ergänzung bietet das Unternehmen auch verschiedene Möglichkeiten an innen liegenden Sonnenschutz.

Die Kunden schätzen die Vielfalt, Kompetenz und Qualität, weiß Sascha Güttner: „Durch

regelmäßige Schulung können wir einen hohen Qualitätsstandard gewährleisten . Auch das wir mit eigenen Bodenlegern und nicht mit Subunternehmern arbeiten, ist ein Pluspunkt.

Schon lange ist das Einzugsgebiet des Fachmarkts nicht mehr nur im Landkreis Verden. Immer öfter erhalten sie auch Aufträge über die Landkreisgrenze hinaus. „Viele Kunden erzählen begeistert ihren Kollegen und Freunden von uns, die sich dann wiederum bei uns melden“, erklärt Sascha Güttner.

Das Jahre lange Vertrauen der Kunden sei aber noch kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, findet er. „Nur weil wir schon 40 Jahre bestehen, heißt das nicht, dass es uns weiterhilft. Der Wettbewerb ist groß und auch wir müssen täglich an unserer Qualität weiter arbeiten.“

Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr.