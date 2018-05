Sven Tanneberg sowie seine Mitarbeiterinnen Erika Schröder (links) und Melanie Löwe gestalten etwa individuelle Glastüren. (Dörthe Krause)

Dieser bekommt eine technische Grundlage und wird realisiert.

Mit dem Material Glas ist vieles möglich: Begehbare Einsätze in einer Zwischendecke etwa sorgen für lichtdurchflutete Wohnräume. Individuell angepasste Duschwände verwandeln das Badezimmer in eine Wellnessoase. Auf Wunsch sorgt das sogenannte creaglas von ­ShowerGuard für ein streifenfreies Duschvergnügen. Der Hersteller verspricht Duschglas ohne Kalkablagerungen. Überdachungen und Vordächer schützen eine Terrasse vor Wind und Regen. Küchenrückwände aus farbigem Glas ersetzen den klassischen Fliesenspiegel und verschaffen dem Raum eine moderne Optik. Mithilfe eines Laserdruckes können individuelle Bildmotive auf einer Glastür abgebildet werden.

koll rund ums bremer kreuz tanneberg (Dörthe Krause)

Gemeinsam mit Glasermeisterin ­Melanie Löwe fertigt ­Tanneberg in seinem Geschäft in der Glockenstraße 4 technische Zeichnungen an. Die Produktion der individuell geplanten Bauteile gibt der Glasservice Tanneberg an einen Hersteller ab. Dieser Schritt ist notwendig, da immer häufiger industriell hergestelltes Sicherheitsglas verwendet wird. Die Montage der geplanten Elemente übernimmt wiederum das Bremer Glaserunternehmen selbst. Kleinere Reparaturen und Arbeiten werden in der betriebseigenen Werkstatt ausgeführt.

Die Selbstständigkeit war für Tanneberg immer das Ziel seiner beruflichen Laufbahn. Nach seiner Ausbildung zum Glaser machte er den Meistertitel in der Abendschule. Im Juni 2000 wagte er den Schritt in die Unabhängigkeit. Zunächst startete er gemeinsam mit einem Glasergesellen. Die Büroarbeiten wurden in der eigenen Wohnung getätigt. Eine Garage diente als Werkstatt und Lagerraum. Doch im Lauf der Zeit wuchs sein Unternehmen, und so wechselte er in die Räume in der Glockenstraße 4. Inzwischen arbeiten dort neben Inhaber Tanneberg fünf Mitarbeiter. Dazu gehören zwei Glasermeister, ein Glasergeselle, ein Auszubildender sowie eine Bürokauffrau.

„Wir haben nichts Standardisiertes hier im Geschäft“, sagt Tanneberg. „Das macht es manchmal anstrengend, aber genau das ist eben auch unser Anspruch.“ Es seien gerade die seltenen und außergewöhnlichen Aufträge, die den Reiz ausmachten. „Solche Aufträge machen am allermeisten Spaß.“ Selbstverständlich gehören auch Reparaturen sowie der Einbau klassischer Fenster und Glastüren zum alltäglichen Geschäft. Im Laden finden Kunden eine kleine Produktauswahl. Ob Glastüren mit Scharnieren oder als elegantes Schiebeelement – die Umsetzung individueller Wünsche steht bei jedem Auftrag im Vordergrund und macht die Produkte aus dem Haus ­Tanneberg zu Einzelstücken.

Die Möglichkeiten des Werkstoffs Glas haben sich in den vergangenen Jahren enorm erweitert. Die Verwendung von Sicherheitsglas schafft zudem zahlreiche neue Einsatzorte. Außerdem entwickelt sich das Material zu einem Produkt, das in Verbindung mit technischen Funktionen eingesetzt werden kann. Dazu zählen beispielsweise Alarmglas oder auch Gläser, die mithilfe einer Schaltung je nach Bedarf durchsichtig oder undurchsichtig sind.

„Es wird immer technischer“, sagt Tanneberg. Deshalb wird in Kürze zum Beispiel der neue Ausbildungsberuf des Glas­tronikers entstehen. Um seinen Kunden auch in Zukunft die aktuellen Trends anbieten zu können, stehen für das Team des Glasservices bald Schulungen auf dem Programm. „Wir wollen diese Schritte einfach mitgehen können.“