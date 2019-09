Jürgen Nachbar und seine ungewöhnlichen Anhänger, die er aus Autohälften baut, sind für viele Besucher des Autosonntags ein Anziehungspunkt. (Björn Hake)

Die Veranstalter der UGA können mit den Vorbereitungen des Events zufrieden sein. 15 Autohäuser der Region haben für den Autosonntag ihre neuesten Modelle beschafft, und die Mitglieder des Oldi-Clubs Altkreis Syke polieren noch ihre Oldtimer für einen glänzenden Auftritt.

Wenn am Sonntag die Besucher in Richtung Achimer City strömen, werden viele sich neben dem großen Interesse an den Neuwagen auch auf die Oldtimer freuen.

Sie verleihen der Veranstaltung schließlich einen ganz besonderen Charme und sind in diesem Jahr an den Eingängen der Fußgängerzone platziert. Möglich macht die Oldtimershow wie schon in den vergangenen Jahren der Oldi-Club Altkreis Syke. Bei gutem Wetter haben sich bis zu 70 Oldtimerfans mit ihren alten Schätzchen angekündigt.

Ganze 15 Autohäuser für 20 Marken und mehr als 120 Fahrzeuge präsentieren sich am Sonntag auf 430 Metern. (Björn Hake)

Die Mitglieder des Clubs haben ihre Leidenschaft darin gefunden, historische Fahrzeuge aller Art zu restaurieren, zu pflegen und sie der Öffentlichkeit bei verschiedenen Anlässen vorzuführen. Seit seiner Gründung im Jahr 1989 hat sich der Oldi-Club zu einem der bekanntesten Old-­

timervereinigungen in Norddeutschland entwickelt. Auf unzähligen Treffen und Veranstaltungen der Oldtimerfreunde begegnen sich alle Generationen. Seit 2011 ist der Oldi-Club ein Ortsclub des ADAC Weser-Ems. Die rund 200 Mitglieder besitzen mehr als 1000 Fahrzeuge – vom Fahrrad mit Hilfsmotor, über Trecker und Landmaschinen, historischen Lkw und Bussen bis zu Motorrädern und Pkw reicht die vielfältige Palette. Der Club wurde vor 29 Jahren gegründet. Die Saison beginnt der Oldi-Club traditionell jedes Jahr mit einem großen Oldtimertreffen in Bruchhausen-Vilsen. Bei schlechtem Wetter lassen viele Besitzer ihre liebevoll gepflegten Fahrzeuge in der Garage – einige sogar in ihrer Wohnung – stehen, statt sie auszufahren. Für das Wetter am Sonntag heißt es also: Daumen drücken!

Neben den Neufahrzeugen und Oldtimern sorgen die ungewöhnlichen Anhänger von Jürgen Nachbar stets für besonderes Interesse der Besucher des Autosonntags. Seit mehr als einem Jahrzehnt schon teilt Nachbar in seiner Kfz-Reparaturwerkstatt in Achim alte Autos in zwei Hälften, um aus ihnen Anhänger zu bauen. Medien aus der ganzen Republik haben ihn deshalb schon in seiner kleinen Autoreparaturwerkstatt in Uesen besucht, wo er schon mehr als 150 Anhänger nach den Wünschen seiner Kunden umgebaut hat. Am Sonntag bringt er einige Modelle mit in die Achimer City.

Bei gutem Wetter wollen bis zu 70 Oldtimerfahrer des Oldi-Clubs Altkreis Syke ihre Schätze präsentieren und sich austauschen. (Björn Hake)

Für den Umbau einer Autohälfte zu einem Anhänger braucht Nachbar rund zwei bis drei Wochen.

Zuerst entfernt er die Sitze, Teppich und Himmel sowie alle Flüssigkeiten. Zum Schluss wird der Anhänger je nach Kundenwunsch noch mit Farbe lackiert. Die Innenausstattung ist ein Thema für sich: „Kunden haben schon Betten und sogar Fernseher eingebaut“, erzählt Nachbar. „Segelflieger transportieren mit einem Spezialanhänger das Zubehör. Und Hilfsorganisationen nutzen den ehemaligen Smart für Katastrophenübungen und Erste-

Hilfe-Übungen. „Ich habe auch schon Laminatfußboden eingebaut. Es gibt Anhänger mit Zen­tralverriegelung, Fensterhebern, Steckdosen für Kocher oder mit spezieller Beleuchtung“, erzählt er. Doch wie kam er auf die Idee, Autos in zwei Teile zu schneiden? „Old­timermessen, auf denen halbe

Käfer, Enten und Trabbis präsentiert wurden, haben mich dazu inspiriert, es selbst einmal auszuprobieren“, erinnert er sich.