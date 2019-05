Handel und Handwerk im Flecken Ottersberg

Am Muttertag geht’s zum Frühlingszauber

Andreas Schack

Frühlingszauber und Herbstmarkt in Ottersberg sowie Weihnachtsmarkt in Fischerhude – das sind die Veranstaltungshöhepunkte des Vereins der Selbstständigen in Ottersberg (VdSO) in diesem Jahr. Los geht es am kommenden Sonntag mit einem hoffentlich zauberhaften Start in den Frühling.