Hochkarätige Bands, Karussells, Buden, gute Stimmung und ein tolles Programm für Jung und Alt verwandelt die Achimer City von Freitag bis Sonntag in eine Festmeile. (Sebi Berens)

Auch in diesem Jahr wird das Achimer Stadtfest wieder groß gefeiert. Drei Tage voller Musik, Vorführungen und einer großen Schlemmermeile.

Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit dem Pre-Opening in der Jahrmarktsecke rund um den Baumplatz der Innenstadt. Offiziell wird das Event dann um 18 Uhr mit dem Fassanstich durch den Bürger­meister Rainer Ditzfeld eröffnet.

Auf dem Achimer Stadtfest ist die Stimmung immer ganz besonders – so wie im vergangenen Jahr, als Pohlmann die Bühne erklomm. (Sebi Berens)

Im Anschluss spielen die Lokalhelden von Pure Invention das

Publikum mit ihrem gewohnten Acoustic-Cover-Mix warm. Ab

22 Uhr stehen die Köpfe der international bekannten Band Fury In

The Slaugtherhouse auf der Bühne. Die Brüder Wingenfelder begeistern Musikfans mit ihrem ganz eigenen Stil. Auch auf ihrem vierten Studioalbum sind sie der deutschen Sprache treu geblieben. Präsentiert wird das Duo vom Autohaus Uesen Schmidt + Koch GmbH. In den Umbauphasen und auch der letzten Feierstunde des ersten

Tages, von 0 bis 1 Uhr morgens, dreht DJ Uwe S. die Platten.

Am Samstag startet der Stadtfesttag um 11 Uhr. Das Bühnen­programm wird ein bunter Mix aus Schulbands, Vorführungen von Achimer Vereinen und Sportstudios sein. DJ Heiko Schmitt, bekannt unter anderem vom Hamburger Hafengeburtstag, ist für die Moderation und die musikalische Begleitung des Programms zuständig.

Auch für Karussellfans bietet das Achimer Stadtfest jede Menge Raum und Vergnügen. Der beliebte Polyp ist wie vergangenes Jahr mit am Start. (Sebi Berens)

Von 14 bis 18 Uhr spielt der Geheimtipp Wohnraumhelden auf der Festmeile. Mit ihrer bunt bemalten Minilasterbühne „Tourbiene“ sind sie nicht zu verfehlen und bringen ihre zehn Gebote unters Volk.

Um 20 Uhr startet die offizielle Bremen-Vier-Party mit Feten-Völz. Für zusätzliche Stimmung sorgen die Atomic Playboys aus Hamburg. Präsentiert von Immobilien Brigitta Eilers wird die Show- und Coverband zu ihren Instrumenten greifen und die Stadtfestgäste auf eine Reise quer durch die Top-Charts von heute und dem Besten von gestern mitnehmen.

Der Sonntag eröffnet um 11 Uhr den Frühschoppen mit der Partyband Delicious Devine, ebenfalls präsentiert von Immobilien Brigitta Eilers. Die zehnköpfige Band hat sich dem Soul, Pop und Funk verschrieben. Ebenfalls am letzten Tag des Stadtfestes wird die „Tourbiene“ der Wohnraumhelden erneut zum Einsatz kommen und zwischen 14 bis 18 Uhr die Festmeile bespielen. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Ge­schäfte der Achimer Innenstadt für den verkaufsoffenen Sonntag.

Die Veranstalter der Unternehmergemeinschaft Achim und der Agentur Solight Veranstaltungstechnik sind sich sicher, erneut

ein gutes Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt zu haben und freuen sich auf ganz viele

Besucher.