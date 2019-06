Für 2020 besetzt das Autohaus Brandt erneut viele Ausbildungsstellen und freut sich auf Bewerbungen, unter anderem für das Büromanagement, Mechatronik, Automobil und Lagerlogistik. (Autohaus Brandt)

Im Jahr 1924 wurde das Autohaus Brandt in Weyhe eröffnet. Damit ist es die älteste und größte in Familienbesitz befindliche Volkswagen-, Volkswagen-Nutzfahrzeuge, Audi- und Nissan-Vertretung in der

Region. Im Januar 2018 2018 übernahm das Autohaus Brandt das ehemalige Autohaus Behrens in Achim. Dort werden weiterhin Volkswagen, der Audi-Service und der Nutzfahrzeuge-Service angeboten.

Neben dem Stadtfest hat das Autohaus Brandt auch selbst etwas zu feiern. In diesen Tagen eröffnet in Achim eine brandneue Audi-

Gebrauchtwagenhalle. Klar, dass die Autoexperten zu diesem Anlass auch ganz besondere Angebots­pakete für die Aktionswoche vom 20. bis 22. Juni geschnürt haben. Unter anderem werden über 80

gebrauchte Audi-A4- und Audi-

A6- Modelle sofort verfügbar sein. Angebote finden Interessierte regelmäßig in ihrer Tageszeitung sowie auf der Internetseite des Anbieters.

Dort informiert das Autohaus regelmäßig über alle Unternehmensbereiche. An den vier Standorten in Bremen, Weyhe, Achim und Stuhr sind heute über 200 Mitarbeiter beschäftigt, darunter mehr als 30 Auszubildende im Verkauf, Kundendienst, der Werkstatt und Verwaltung. Mehr als 500 Gebrauchtwagen sind im Angebot, davon rund 250 Jahreswagen im Bestand. Mehr als 80 Neuwagen verschiedener Marken sind für die zahlreichen Autointeressenten

sofort verfügbar.

Da das Angebot gut angenommen wird, wächst das Unternehmen stetig. Qualifizierte Bewerber sind an allen Standorten gern gesehen. Und das über alle Bereiche hinweg, vom Verkaufsberater über Kfz-Mechatroniker bis zum Teiledienst-Mitarbeiter. Auch Ausbildungsplätze werden regelmäßig angeboten – Übernahme bei guten Leistungen inklusive. Ein Besuch des Autohauses lohnt jeder Hinsicht. Informationen gibt es unter www.autohaus-brandt.com.