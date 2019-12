Jens Buse (rechts) und sein Team beraten ihre Kunden mit Herz und Erfahrung. (Andreas Schack)

Der Eingang von Jeans Enterprise in der Achimer Fußgängerzone ist in diesen Tagen winterlich verziert und lädt zum Stöbern in den aktuellen Kollektionen der modernen Labels ein.

„Wir schenken uns nix“ steht auf den Einkaufstüten. Wer da sogleich an die obligatorischen Socken denkt, liegt nicht ganz falsch. Eine Truhe mit eben diesen , Handschuhen und Schals bietet eine trendige Auswahl an Last-Minute-Geschenken, die kleiden und wärmen. Aber auch wer einen neuen Mantel sucht, um den Glühwein mit seinen Freunden auf dem Achimer Weihnachtsmarkt genießen zu können, ohne dabei frieren zu müssen, ist bei Inhaber Jens Buse und seinem engagierten Team richtig. In allen möglichen Größen und Variationen stehen sie zur Auswahl. Gut geschnittene Hosen, warme Pullover und coole Shirts von Superdry und vielen weiteren jungen Marken warten darauf von den Kunden entdeckt zu werden.

Ein Besuch von Jeans Enterprise in der Obenstraße lohnt sich auch für alle diejenigen, die sich nichts schenken möchten. (Andreas Schack)

Angebote und Rabattaktionen gibt es in diesen Tagen bewusst nicht. „Unsere Kunden schätzen unseren Service und unser freundschaftliches Verhältnis“, erklärt Buse. Bei uns gibt es Musik, einen Kaffee oder Kakao und in der Adventszeit auch einmal einen Keks“, beschreibt der Fashion-Experte die besondere Philosophie des gut laufenden Achimer Geschäftes. Ein Kunde nach dem anderen betritt den Laden in der Fußgängerzone an diesem Nachmittag im Dezember. „Vor den Festtagen kleiden sich viele noch einmal neu ein“, weiß Buse. „Schließlich sind Weihnachten und Silvester nur einmal im Jahr. Da muss man doch gut aussehen“, ist Buse überzeugt.

Das Geschäft für Jeans-, Sport- und Freizeitmode ist seit rund 30 Jahren in Achim eine Institution, seit knapp sieben Jahren mit 140 Quadratmetern in der Obernstraße. Junge und jung gebliebene Frauen und Männer finden bei Enterprise für alle Anlässe das passende Kleidungsstück. „Reinkommen, aus­suchen, anziehen, eintüten und freuen. Wer zu uns kommt, braucht nicht auf sein Paket warten und, wenn etwas nicht passt, lässt sich ganz leicht die nächste Größe anprobieren, ohne Umwege über den Versand“, erklärt Buse sein Konzept mit einem Augenzwinkern. Auch Änderungen bietet der Mode­experte bei Bedarf an.

Erst Anfang 2018 hat Buse das Geschäft aufwendig umgebaut.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und so lädt das Geschäft für stylische Mode nicht nur zum Einkauf von trendiger Kleidung ein, sondern auch zum Verweilen, Lachen und Kaffee trinken. „Wir

haben die Wände gestrichen und damals anlässlich des Umbaus

auch die Preise reduziert“, erinnert sich Buse. Unter anderem wurden die Präsentationsmöglichkeiten der Marke Superdry durch einen Umbau erweitert. „Die Produkte vereinen typisch amerikanische Vintage-Fashion mit japanisch inspirierten Elementen und verzichten trotzdem nicht auf den unverkennbaren britischen Stil, der die Marke bei unseren Kunden so beliebt macht“, erklärt der Experte. Neben der Erweiterung des Sortiments hat Buse nicht nur die Wände neu streichen, sondern auch teilweise mit einer stilvollen Holzverkleidung versehen lassen. „Es gab auch neue Regale und einen modernen Tresen“, erzählt Buse.

Geöffnet ist Jeans Enterprise in der

Obernstrasse 24 montags bis freitags 9.30 bis 18 und samstags 10 bis 14 Uhr.