Die Backwaren werden in Hand­­­­arbeit hergestellt. (BERND KUSBER , BERND KUSBER;)

-J. Holste bereits seit einigen Jahren nicht mehr: Seit 2012 wird der Betrieb mit dem Qualitätsgütesiegel „Natur pur“, das ­bundesweit nur wenige Bäckereien tragen dürfen, ausgezeichnet. „Wir verwenden nur noch naturbelassene Rohstoffe“, erläutert Bäckermeister und Betriebswirt Jörn Holste. Fertigmischungen, Tütenpudding sowie Tiefkühlware und Co. wurden komplett aus der Backstube verbannt. Ebenso ist es ­Ehrensache, dass jedes Teilchen in Handarbeit entsteht.

Zusätzlich zu diesem Versprechen gibt es auf den Preisschildern eine Allergen-Kennzeichnung. So erkennt der Kunde auf einen Blick, ob es ein Problem mit einer bestehenden Lebensmittelunverträglichkeit geben könnte. „Alle eingesetzten Zutaten können außerdem in einem Produktkatalog nachgelesen oder bei unseren Angestellten erfragt werden“, sagt Holste. Damit ist „Natur pur“ optimal für alle, die sich Lebensmittel aus echten Rohstoffen wünschen. „So entsteht der herrliche Geschmack aus guten alten Zeiten“, erläutert der Bäckermeister. Die Einhaltung

der Grundsätze wird vom Institut

Fresenius einmal jährlich kontrolliert. Nur wenn die selbst auferlegten Regeln eingehalten werden, gibt es das Gütesiegel. Zum umfangreichen Sortiment gehört auch Babette – nicht nur in der Grillsaison sehr gefragt. Der gute Geschmack des Baguettes kommt nicht von ungefähr, denn die Teigführung erstreckt sich fast über drei Tage. Außerdem ist handwerkliches Können gefragt. „Für den

Poolish genannten Vorteig wird ein Teil des Mehls mit Wasser und Hefe verquollen, sodass dieser Ansatz schon gären kann“, erläutert ­Holste. Erst am Folgetag wird der eigentliche Teig hergestellt, der wieder eine Stunde Ruhe benötigt. Die daraus geformten Teiglinge werden zur Stabilisierung „in Tücher gezogen“. Alles wandert für

24 Stunden in den Kühlschrank, bevor der Backvorgang beginnt. Auch die hochwertigen Zutaten machen nach Aussage des Fachmanns den Qualitätsunterschied zu Discounterbaguettes aus.

Neben dem Hauptgeschäft, Am Eichkamp 13, betreibt die Traditionsbäckerei und -konditorei Holste Filialen in Rotenburg, Scheeßel, Hellwege, Oyten sowie im Sottrumer Lidl-Markt. (Antje Holsten-Koerner)

„Bereits mein Großvater, der die Bäckerei 1946 gegründet hat, war sehr innovativ“, sagt Holste. Um für die Sottrumer nach dem Zweiten Weltkrieg mit hellem Weizenmehl backen zu können, tauschte Hans Holste Schweinehälften ein. Im Jahr 1970 übernahm Hans-Jürgen Holste den Betrieb, der ihn wiederum 2001 an Jörn Holste weitergab. Mit rund 100 Mitarbeitern gehört die Bäckerei H.-J. Holste inzwischen zu den größten Arbeitgebern im Kernort der Wiestegemeinde. „Wir haben hervorragende Angestellte, die unsere Ideen und Umstellung immer mittragen und hier einen hervorragenden Job machen“, lobt der Firmenchef.

Weitere Informationen gibt es unter www.igel-baeckerei.de.