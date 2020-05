Bauunternehmen wie Matthäi bieten jungen Frauen und Männern interessante Wege für ihre berufliche Zukunft an. (Toma Babovic und Matthäi, Toma Babovic)

Heute ist Matthäi mit über 2500 Mitarbeitern an mehr als 50 Standorten in allen Bereichen des Bauens zu Hause.

Zum dauerhaften Erfolg dürfte die weitsichtige Unternehmensstrategie maßgeblich beigetragen haben. Diese setzt auf gesundes Wachstum und stellt die Wertschätzung für Mitarbeiter und Auszubildende in den Mittelpunkt. Das zahlt sich aus: Im Jahr 2020 wurde die Matthäi-Gruppe in den Kreis „Deutschlands beste Arbeitgeber“ berufen und auch mit dem Preis „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ ausgezeichnet. Für den geschäftsführenden Gesellschafter, Bernd Afflerbach, ist dies ein Grund zur Freude: „Diese Auszeichnungen sind für uns die Bestätigung, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind – vom Karrierestart bis hin zu einem erfüllten Berufsleben.“

Jedes Jahr bildet Matthäi eine große Anzahl von jungen Menschen im dreistelligen Bereich aus. Die Möglichkeiten der Berufswahl sind groß. Ob im Kaufmännischen, Handwerklichen oder Technischen – für jedes Interesse stehen spannende und zukunftssichere Angebote zur Verfügung. Den Auszubildenden wird früh Verantwortung übertragen. Dabei stehen den jungen Talenten vom ersten Tag an erfahrene Kollegen als Mentoren zur Seite, die in jeder Situation weiterhelfen können. „Auf diese Weise lernen unsere Auszubildenden

sehr schnell“, bestätigt Bernd Afflerbach. „Besonders vorteilhaft ist, dass wir die jungen Kollegen schon am Beginn ihrer Karriere zu mündigen Mitarbeitern ausbilden, die sich aktiv einbringen. Schließlich werden sie es eines Tages sein, die das Gelingen unserer Projekte sichern und die Werte unseres Unternehmens in die Zukunft führen. Darauf möchten wir sie bestmöglich vorbereiten.“

Wer über Abitur verfügt, findet bei Matthäi auch die Möglichkeit, über ein Duales Studium in den Beruf einzusteigen, wahlweise im Bauingenieurwesen oder im Zukunftsbereich Siedlungswasserwirtschaft. Im Dual-Studium werden die Inhalte zu gleichen Teilen theoretisch an der Fachhochschule als auch praktisch im Unternehmen vermittelt. Dieses zweigleisige Lernen birgt Vorteile. So können die Studenten ihr erlerntes Wissen aus dem Unterricht direkt in ihrem Arbeitsleben einsetzen.

Ausbildung und Studium

„Im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen der Wirtschaft erlebt die Baubranche einen Boom, der auch in der Zukunft anhalten wird“, ist sich Afflerbach sicher. Gerade für junge Menschen biete Matthäi daher eine glänzende Perspektive für die Karriere. An Angeboten mangelt es auch im Jahr 2020 nicht, weiß der Geschäftsführer: „Sowohl für die Ausbildung ab dem 1. August als auch für das Duale Studium ab dem Wintersemester stehen noch Plätze zur Verfügung. Wir freuen uns bereits sehr, unsere jungen Kollegen kennenzulernen.“