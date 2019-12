Eine gute Geschenkidee: Die Lieblingstitel von Veit Hoffmann und Iris Hunscheid versprechen spannende Lesestunden nach den Festtagen. (Andreas Schack)

Damit verbunden sind ein Preisgeld von 7000 Euro und das Gütesiegel „Hervorragende Buchhandlung“. Ausgezeichnet wurden unabhängige und Inhaber geführte Buchhandlungen mit kulturellem Veranstaltungsprogramm.

Im Landkreis Verden konnte sich die Buchhandlung Hoffmann über diese Auszeichnung freuen. „Wir haben uns sehr über die große Wertschätzung unserer Arbeit gefreut“, erklären Veit Hoffmann und Iris Hunscheid, die das Geschäft gemeinsam betreiben. „Buchhandlungen sind geistige Schatzkammern, die gerade außerhalb der Großstädte für eine kulturelle Grundversorgung sorgen“, hatte die Ministerin in Rostock betont. Neben der Unabhängigkeit der ausgezeichneten Buchhandlungen gehörten auch die Qualität der Veranstaltungen und die Leseförderung zu den Kriterien der Jury.

Iris Hunscheid präsentiert die Urkunde, mit dem die Buchhandlung Hoffmann in diesem Jahr ausgezeichnet worden ist. (Andreas Schack)

Jetzt in der Adventszeit kommen viele Kunden in die Achimer Buchhandlung, weil sie die Beratungskompetenz der Literaturexperten schätzen. Für unsere Leser stellen Iris Hunscheid und Veit Hoffmann ihre Lieblingsbücher des Jahres vor. Und auch einige Veranstaltungen für das kommende Jahr können sie schon ankündigen. Von Roy Jacobsen ist der Bestseller „Die Unsichtbaren“. Jojo Moyes hat „Wie ein Leuchten in tiefer Nacht“ geschrieben und Delia Owens begeisterte das Team der Buchhandlung mit „Der Gesang der Flusskrebse“. „Allen spannenden Titeln gemein ist ihre Verbundenheit mit der Natur, die wie ein weiterer Charakter, die Ereignisse der Handlung mitbestimmt“, erzählt Hunscheid.

Neben diesen und vielen weiteren spannenden Titeln, finden Besucher der Buchhandlung Hoffmann in der Adventszeit auch Pralinen von Leysieffer, große und bildgewaltige Kalender, Herrn­-huter Sterne und ganz besondere Ledertaschen in Form von Büchern. „Wer noch auf der Suche nach

schönen Geschenken ist, wird bei uns ganz sicher fündig werden.

Wir helfen gern bei der Ideen-

findung und Auswahl“, lädt die Buchhändlerin ein.

Buchtipps

Roy Jacobsens Bestseller „Die Unsichtbaren“ spielt in Norwegen. „Der Roman spielt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf einer abgelegenen Insel hoch oben im Norden an der zerklüfteten Küste. Anrührend und weise, heiter und lebendig erzählt Roy Jacobsen von den Menschen und der atemberaubenden Natur“, erzählt Hunscheid.

Jojo Moyes hat „Wie ein Leuchten in tiefer Nacht“ geschrieben. Der Roman spielt im Jahr 1937 in Amerika. Dort bringen Frauen allen die zu krank oder zu alt sind und auf dem Land leben Bücher nach Hause. Tag für Tag reiten sie auf schwer bepackten Pferden zu den abgelegenen Farmen in den Bergen. Protagonistin Alice liebt ihre Aufgabe, die wilde Natur und deren Bewohner. Und sie fasst den Mut, ihren eigenen Weg zu gehen. Auch in der Liebe. Gegen alle Widerstände“.

Über Delia Owens Roman „Der Gesang der Flusskrebse“ schreibt die New York Times: „Ein schmerzlich schönes Debüt, das eine Kriminalgeschichte mit der Erzählung eines Erwachsenwerdens verbindet und die Natur feiert.”

Das Buch gehört alljährlich zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Wer sich fachkundig beraten lassen möchte, findet bei Hoffmann ausgezeichnete Experten.

Die Buchhandlung Hoffmann in der Obernstraße 84 ist montags bis freitags 9 bis 18.30 und samstags 8.30 bis 13.30 Uhr geöffnet.