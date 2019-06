Achim geht immer - Stadtfest 14. - 16.6.

Ausnahmezustand in Achim

Andreas Schack

Moderator Malte Völz, besser bekannt als der Feten-Völz, ist am Samstagabend am Start und wird auf der Bühne auf dem Bibliotheksplatz tatkräftig von der Top-40-Band Atomic Playboys unterstützt.Der Feten-Völz hat außerdem seinen Lieblings-DJ Maik Pagels im Gepäck. Bedeutet: Party satt bis in den frühen Morgen.