Rudi Knapp und Ingo Freitag haben den Boxenstopp organisiert. Sie erwarten in diesem Jahr erneut viele Besucher in Achims Innenstadt. (Björn Hake)

Von 12 bis 18 Uhr präsentieren in der Achimer Fußgängerzone, vom Gieschen-Kreisel bis zum Amtsgericht, regionale Autohäuser ihre neuesten Modelle und laden zum Begutachten und Probesitzen ein. Mit dabei sind Neuwagen der Marken Audi, BMW, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lada, Mercedes Benz, Mini, Opel, Porsche, Seat, Skoda, und VW sowie eine große Markenpalette junger Gebrauchtwagen. Die Firma Nachbar aus Uesen kommt mit ihren originellen Anhängern, die aus halben Autos gefertigt werden.

Anders als auf großen Automessen stehen in Achim nicht aufwendig in Szene gesetzte Konzeptfahrzeuge im Mittelpunkt: „Stattdessen sind aktuelle Modelle, die es sofort zu kaufen gibt, die Stars“, erklärt Rudi Knapp von der veranstaltenden Unternehmergemeinschaft Achim (UGA). Besucher können sich persönlich und schnell über aktuelle und zukünftige Modelle informieren. Außerdem gibt es eine breite Markenpalette an jungen Gebrauchten zu sehen.

„Alle Interessierten können sich ohne lange Wege effizient über die neuesten Modelle informieren“, so Knapp über das Konzept. Passend zu den vielen Fahrzeugen präsentieren sich am Sonntag auch der ADAC, die Polizei, das DRK sowie Tüv und Dekra mit ihren Infoständen in der Fußgängerzone. „Dort können die Besucher auch in einem Fahrsimulator ihr fahrerisches Können testen“, kündigt Knapp an.

Ehrenamtliches Engagement

ermögliche es auch in diesem Jahr, dass die Standgebühren bezahlbar bleiben, erklärt Knapp. „So können alle Autohäuser dabei sein“, sagt er. Von zwei bis zu zehn Wagen bringen die Autohäuser mit. „So füllen wir die rund 430 Meter lange Fußgängerzone mit ganz verschiedenen Höhepunkten“, kündigt Knapp an. „Die große Zahl an Händlern und Marken ermöglicht es uns, die Neuwagen ganz klar in den Mittelpunkt zu stellen“, sagt Knapp. Aber auch die Oldtimerfans sollen nicht zu kurz kommen: „Wenn das Wetter mitspielt, können die Liebhaber alter Schätzchen mit bis zu siebzig stolzen Besitzern von historischen Fahrzeugen des Oldi-Clubs Altkreis Syke rechnen. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl hat die UGA extra für sie den Parkplatz-Baumplatz zwischen Rathaus und Amtsgericht zum Staunen, Schnacken und Fachsimpeln reserviert. Sogar ein alter Schulbus aus den USA soll dabei sein. Knapp plant den Autosonntag seit Beginn des Jahres. „Von der Skepsis der ersten Jahre war nichts mehr zu spüren“, berichtet der Organisator. Grund: die gute Resonanz des letzten Jahres. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Aussteller mitmachen“, freut sich Knapp. „Die Kombi aus Oldtimern und Neuwagen lockt immer viele Besucher an“, weiß auch Ingo Freitag von der UGA. Der Schulhof des Gymnasiums am Markt soll deshalb ersatzweise als Parkplatz für die Besucher genutzt werden können, so Freitag. Denn von denen erwartet die Unternehmergemeinschaft wieder einige. „Im vergangenen Jahr war der Andrang schon enorm und wir rechnen damit, dass in diesem Jahr mindestens genauso viele Besucher in die Innenstadt kommen werden“, ist Freitag optimistisch.

Zum ersten Mal in diesem Jahr mit dabei ist ein Porsche-Händler aus Bremen. Eine Marke, die nach Einschätzung der UGA sicherlich noch den einen oder anderen zusätzlichen Besucher am Sonntag motivieren wird über die Obernstraße zu flanieren. Ein weiterer Hingucker wird erneut der Stand von Jürgen Nachbar aus Uesen sein, der alten Fahrzeugen neues Leben einhaucht, indem er sie auseinander sägt und zu originellen Anhängern umfunktioniert.

Darüber hinaus wird es parallel zum Boxenstopp ab 13 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag der Achimer Geschäfte geben. An diesem mit gleich zwei Neueröffnungen: Das Modegeschäft „Hold Fashion“ und „Iris Mode Markt“ laden Kunden und Interessierte zum Entdecken ihrer Kollektionen ein.

Das Klönen und Feilschen soll am Sonntag nicht zu kurz kommen. Der traditionelle Trödel- und Flohmarkt auf der Herbergstraße und am Alten Markt lädt die Besucher des Boxenstopps zum Stöbern ein. Auch an die ganz jungen Besucher haben die Veranstalter gedacht. Für sie dreht sich ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg lädt zum Springen und Toben ein.