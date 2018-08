KOLL Wir in Sottrum (Antje Holsten-Körner)

„Zwei zusätzliche Tieflader sind geordert und werden in Kürze ausgeliefert“, sagt er.

Damit sind dann sieben sogenannte Baggertaxis im Einsatz, die auf bis zu sieben Achsen

40 Tonnen zuladen dürfen. Hauptsächlich stehen Baumaschinen zum Transport in Norddeutschland an, aber auch Jachten, Wohnmobile oder andere Gegenstände im XXL-Format können huckepack im gesamten europäischen Raum befördert werden. Da pro Tiefladerzug rund 80 Genehmigungen vorliegen, sind viele Transporte standardmäßig möglich – ohne viel Bürokratie. Auch bei den Zugmaschinen investiert

Koldehofe erneut. So stehen demnächst zwei neue Scania-Lkw auf dem Hof. „Die Fahrzeuge sind mit allem ausgestattet, was es gibt – Technik vom Allerfeinsten“, sagt er Firmenchef. Bei der Bestellung wurden auch die Wünsche der beiden langjährig beschäftigen Fahrer Andreas Wilkens und Nils Felsch berücksichtigt. „Bei einem Lkw war die Anschaffung wichtig, denn das bisherige Fahrzeug passte nicht mehr in unser Aufgabengebiet“, erläutert Koldehofe und fügt hinzu: „Wir richten uns dabei nach den Wünschen der Kunden.“ Die Koordination der Fahrzeuge liegt in den Händen von Disponent Guido Scharlock, der dem Unternehmen seit mehr als einem Vierteljahrhundert treu verbunden ist.

KOLL Wir in Sottrum (Antje Holsten-Körner)

Auch der weitere Fuhrpark kann sich sehen lassen: 18 Lkw mit mehr als zehn Tonnen Nutzlast und zehn gewaltige Kettenbagger, von denen der Liebherr sogar 35 Tonnen schwer ist. Zudem stehen zwei Radlader mit fünf Kubikmeter fassenden Schaufeln, drei kleinere Radlader, ein Walzenzug und unzählige weitere Geräte zur Verfügung. Aufgestockt wurde auch die Anzahl der Container auf inzwischen 300, die mit einem

Fassungsvermögen zwischen zwei und 45 Kubikmetern buchbar sind. Seit drei Jahren gehört wieder eine Brunnenbaufirma zum Betrieb, die bei Hauswasserbrunnen und Erdwärmebohrungen sehr gefragt ist. Ebenfalls Konjunktur hat die Recyclinganlage für Baumaterial und die Altholzverwertung.

KOLL Wir in Sottrum (Antje Holsten-Körner)

Auch wenn Koldehofe für die Neuanschaffungen der vergangenen Jahre Geld in die Hand nehmen musste, zahlen sich die Investitionen nicht nur bei der Kundenzufriedenheit aus: „Ohne Leistungseinschränkung sparen wir 400 Euro Spritkosten am Tag“, sagt er nicht ohne Stolz.