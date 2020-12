Weihnachten 1963 in Ost-Berlin – inklusive Nachhall der berühmten Worte John F. Kennedys. (Heinz-Jürgen Göttert, dpa)

Wie? Weihnachten

im wilden Osten statt in Kanada, wo Leos Schwester lebt? Na, mal gucken. Muddern packt ja bereits zusammen: die Nietenhose für Onkel Rudi, das Kölnisch Wasser für Tante Gertrud und so ein oder zwei Pfund Kaffeebohnen, geröstet in Bremen-Findorff. Mitgebracht von Vaddern, aus dem Hafen. Vaddern ist nämlich Stauer dort, und immer, wenn so eine Palette mit Kaffeesäcken oder Apfelsinenkisten beim Löschen auf einem Dampfer zu Bruch geht, können die Stauer da was aufsammeln. Nur was in die Hosentaschen passt natürlich … Kennen Sie Mary Poppins (Chim Chim Cheree), was die Lady so alles in und aus ihrer Tasche gezubbelt hat? Also, so sind die Hosentaschen der Stauer auch beschaffen, sie heißen alle M. Poppins mit zweitem Vornamen, die Stauer. „Ich fahr’ noch ma’ eben tanken“, sagt Vaddern. „Joo, aber nur den Wagen, nich’ dass de noch was anderes tanken gehst, wir woll’n denn bald los“, mosert Muddern, prophyBierlaktisch.

Ein Augenverdrehen ist die Antwort, auch bei Leo, dem siebenjährigen Stepke. Na gut, denn man ab inne Ostzone. Alle Mann rein in den schwarzen DKW F91, mit Blinkerflügeln links und rechts im Mittelholm. Muddern und Vaddern vorne, Dörte und Leo im Fond. Und natürlich Filo, Leos Hundebruder, klein wie ein Spitz, aber schwarzbraun wie ein Schäferhund, der Hundeheld der Bromberger Straße in Bremen-Gröpelingen, dem Hafenarbeiterviertel, der zwischen den beiden sitzt. Über die A 2, die Transitstrecke weg. Hopplahopp, in Berlin angekommen, kann man noch ein Echo hören – den Nachhall eines Satzes, gesprochen vor dem Rathaus Schöneberg, am 26. Juni dieses Jahres 1963. Das Freundschaftsbekenntnis von John F. Kennedy: „Ich bin ein Berliner!“ (Börliner … Joo, echt Berlin-Slang), und das darauf folgende begeisterte Johlen der Menschen. Dann folgt der amtlich misstrauische Rundumblick des Grenzpostens durch das Wageninnere, der mit einem Lächeln abgeschlossen wird, weil der Grenzer von Filo freudig angewedelt wird.

So, Stempel in den Pass, Peng. „Ich glaub’ ich hab’ mein Micky-Maus-Heft vergessen“, nölt Leo, woraufhin seine Schwester gleich zickt: „Is’ eh’ nur Schund.“ Was soll’s. Sie ist halt ein Mädchen. Trotzdem ist sie als ältere Schwester ganz praktisch. Denn wenn sie mit ihrem Freund alleine sein will (wieso das denn wohl?), kriegt Leo immer eine Mark: „Da, geh dir ein Micky Maus oder ’ne Brause holen.“ So, und dieses wichtige Ding hat er nun vergessen, und das auch noch zu Weihnachten. Gut, endlich angekommen, werden nach der Begrüßung die Geschenke in der Stube unter den Tannenbaum gelegt und ein Muckefuck getrunken. Nachher gibt’s dann Bohnenkaffee. Muddern drückt Leo eine DDR-Mark in die Hand: „Zisch ab, hol dir ein Micky Maus am Kiosk“. Das ist super, und schon wetzen Leo und Filo los. Die Mark ist total leicht, als wäre es Spielgeld. Beim Kiosk: „Ich hätt’ gern’ ein Micky-Maus-Heft!“ Der Kioskmann schürzt die Lippen: „So wat jibdet hier nich’, da musste wieder innen Westen machen.“

Bedrabbelt geht Leo zurück und erzählt Muddern von dem Malheur. Die fackelt nicht lange und geht mit Leo zu dem Kiosk. „Jetz’ hör’n se ma’ zu …“ und erzählt dem Typen von Vaddern und russischer Front und fünf Jahre Kriegsgefangenschaft und Heimkehr und Heimat und Flucht und Mauern im Rücken und in den Köppen. Dann nimmt sie Leo an die Hand, kehrt um und lässt den bedrabbelten Kioskmann das verdauen. „Hey, Piefke!“, ruft da der Kioskmann und winkt: „Komm ma’ nochma’ her.“ Leo geht zu ihm. „Kiek ma’, vielleicht jefällt dir dat ja ooch“, drückt Leo ein „Mosaik-Heft“ (DDR-Comic) in die Hand und setzt hinzu: „Und fröhliche Weihnachten für dich und deine Leute.“

So isses, zurück bei Tante Gertrud und Onkel Rudi, duftet’s schon lecker nach Königsberger Klopsen und Tannenbaum und Frieden.

Fröhliche Weihnachten für alle – und Friede und Liebe.

Jonny Remer