Was hat sich in der Zweiradmobilität getan? Ein Mann, der sich auskennt: Niederländer Benny Leussink präsentiert sein aktuelles Angebot am verkaufsoffenen Sonntag. (Andreas Schack)

Kein Wunder. Schließlich ist der Name Benny Leussink seit mehr als 80 Jahren mit dem Fahrrad verbunden. Bereits Anfang der 1960er Jahre fing der heutige Fahrradmeister im Geschäft seiner Eltern an, Räder und Mofas zu reparieren. Nach einem vierjährigen Studium machte er dann seinen Fahrrad- und

Mofa-Mechaniker-Meister in den Niederlanden. Auch im Radsport und Triathlon war er als Mechaniker tätig. 1991 wanderte er nach Deutschland aus und übernahm das Geschäft von Familie Heinz in Achim.

Bis heute ist der Laden am Schmiedeberg 4 seine Heimat. Auf mehr als 450 Quadratmetern präsentiert er dort für seine Kunden Trekking-, City-, Kinder- und

Jugend- sowie Elektroräder. In der Meister-Werkstatt wird repariert und instand gehalten.

Für jeden Kunden hat Leussink das richtige Modell parat – vom Tourenrad bis zum Mountainbike reicht das Sortiment. Dabei achtet der Fahrradfan selbstverständlich auf die gute Qualität seiner Räder. Darauf können seine Kunden sich verlassen. Und sollte doch einmal etwas repariert werden müssen, hilft Leussink schnell und unkompliziert in der hauseigenen Fahrradwerkstatt. Dort schraubt er mit viel Erfahrung und professionellem Blick alles wieder richtig zusammen.

Zu seinem vielfältigen Sortiment gehören heute wie selbstverständlich auch E-Bikes und Pedelecs. Vor mehr als zehn Jahren begann der Trend mit den elektronisch unterstützten Rädern. Seitdem hat sich in Technik und Design der Modelle viel getan. Elektrofahrräder sind ständig im technischen Wandel. Bei E-Bikes oder Pedelecs gibt es zahlreiche Neuerungen in Reichweite oder etwa in der Ziehkraft. „Deswegen sollte die Wahl des Antriebs individuell ausgewählt werden. Eine Probefahrt mit unterschiedlichen Elektrorädern bietet sich

dafür an. Wir stehen unseren Kunden als geschulte Elektrorad-Spezialisten gerne zur Seite“, empfiehlt Leussink.

Der verkaufsoffene Sonntag bietet eine gute Gelegenheit sich über den aktuellen Stand der Fahrradtechnik zu informieren. Benny Leussink und sein Team zeigen

Besuchern gern ihre Welt der modernen Zweiradmobilität.

Interessierte finden auch im Internet

Informationen über sein aktuelles

Angebot unter www.leussink-online.de.