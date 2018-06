Ziel des Vereins Between Borders ist es, über geografische Grenzen und über solche in unseren Köpfen hinaus zu helfen. „Wir helfen Bürgerkriegsflüchtlingen aus Burma und in Not

geratene Angehörige ethnischer Minderheiten in Thailand und an der Grenze zu Thailand“, erklärt der Vorsitzende Marcus Mitwollen.

Hauptaktionsgebiet ist das Dreiländereck Thailand – Laos – Burma, das auch als Goldenes Dreieck bekannt ist. In dieser Gegend stammen die meisten der Flüchtlinge aus dem Volk der Shan, denn auf der burmesischen Seite der Grenze liegt der Shan-Staat, ein Land mit einer Jahrhunderte zurück reichenden Geschichte und hoch entwickelten Kultur, das ursprünglich nicht zum burmesischen Staatsgebiet gehörte.

Between Borders e.V. setzt sich für diese Flüchtlinge ein, vor

allem für die vielen entwurzelten und vertriebenen Kinder und Jugendlichen. „Wir leisten Hilfe, die die Menschen direkt erreicht und ihnen eine langfris­tige Perspektive verschafft. Ausbildung und Erziehung sowie medizinische Betreuung sind dabei die zentralen Elemente. Vor Ort arbeiten wir mit erfahrenen und vertrauenswürdigen lokalen Partnerorganisationen zusammen“, so Mitwollen, der auf einer Urlaubsreise entdeckte, wie viel Hilfe notwendig ist und sich seitdem jede freie Minute ehrenamtlich für zumeist Bildungsprojekte in den Ländern engagiert.

„Unsere Hilfsprojekte befinden sich gerade dort, wo die großen internationalen Hilfsorganisationen meist aus politischer Rücksichtnahme nicht aktiv sein können oder wollen. Wir sind weder politisch noch religiös gebunden, sondern orientieren uns an den universellen Menschenrechten und dem Grundrecht auf Ausbildung, medizinische Betreuung und Schutz vor Missbrauch“, erzählt er.

Transparenz steht für ihn an oberster Stelle. Jede Ausgabe wird vorher budgetiert. Es erfolgt keine Ausgabe ohne Beleg. Jeder Vorgang wird ordnungsgemäß verbucht. „Wir veröffentlichen sämtliche Zahlen unserer Tätigkeit. Alle Berichte und

Bilanzen sind auf unserer Website abrufbar“, lädt er ein.

„Jeder Betrag ist willkommen. Mit bereits wenig Mitteln können wir so viel tun“, sagt er.

Unterstützer, die für ein bestimmtes Projekt spenden möchten, können sich auf der umfangreichen Internetseite des Vereins unter www.between-borders.de über die Arbeit der Freiwilligen informieren. Mit einem entsprechenden Hinweis auf das Projekt im Verwendungszweck kann die Spende zweckgebunden zugeordnet werden. Bereits mit

20 Euro im Monat ermöglichen Spender einem Kind den Schulbesuch inklusive einer warmen Mahlzeit.

Spendenkonto:

Between Borders e.V., IBAN: DE81 5007 0024 0477 2133 00, Kontonummer: 47 72 133, BLZ: 500 700 24