Ausgestattet mit der Datenbrille „leiht“ Fabian Bortfeld dem Interessenten seine Augen. (Antje Holsten-Körner)

Jüngstes Projekt, das perfekt in eine Zeit von Homeoffice und Kontaktminimierung passt, ist die Audi-Live-Beratung. „Über den Chat kann sich der Interessent live alles am Fahrzeug zeigen lassen“, sagt Fabian Bortfeld, der seit vergangenem Frühjahr als zertifizierter Verkaufsberater das Hesse-Team verstärkt.

Als technische Voraussetzung ist nur ein Laptop, ein Tablet (jeweils mit Mikrofon) oder ein Smartphone mit einer guten und stabilen Internetverbindung erforderlich. Am Anfang steht ein Anruf beim Autohaus Hesse, wo es den Code für die Seite „live.audi“ gibt; eine App oder die Herunterladung eines Programmes ist dafür nicht erforderlich. Für die Beratung „verleiht“ Fabian Bortfeld seine Augen, denn er ist mit einer Datenbrille ausgestattet und kommuniziert mit dem Interessenten, der selbst nicht zu sehen ist. „Es hilft dem Interessenten ungemein, sich auch aus der Ferne einen realitätsnahen Eindruck von den Fahrzeugen verschaffen zu können“, erklärt Bortfeld.

Auch die Fahrzeugdaten lassen sich auf das Handy übertragen. (Antje Holsten-Körner)

Zusätzlich zu der Liveübertragung kann er zu jedem aktuell verfügbaren Audi-Modell – ob für den kompakten A1 mit 95 Pferdestärken oder das Oberklassemodell A8, der keine Wünsche offenlässt – die technischen Daten einblenden, die dann auf dem Endgerät zu Hause zu sehen sind. Der Video-Chat, der auch für die fast 200 Gebraucht- und Vorführwagen des Autohauses Hesse vereinbart werden kann, ist nicht nur in der Corona-Zeit eine interessante Option, sondern auch, wenn Kunden von auswärts kommen. „Die Live-­Beratung wird auch in Zukunft zu unseren Angeboten gehören“, sagt Bortfeld, der in den vergangenen zehn Jahren, die er in der Fahrzeug-­Branche unterwegs ist, viele Qualifikationen erwerben konnte.

Dazu gehört auch die Beratung zu behindertengerechten Umbauten von Fahrzeugen. „Ich kann den Weg aufzeigen, um Zuschüsse für notwendige Umbauten und Fahrzeuganschaffungen über die entsprechenden Kostenträger wie Arbeitsamt, Deutsche Rentenversicherung, Landkreis oder Berufsgenossenschaft zu beantragen“, sagt der 30-Jährige, der froh ist, dass es in Deutschland gesetzliche Regelungen gibt, damit Menschen mit Handicap nicht in Vergessenheit geraten. Mit dieser Kompetenz hebt sich das Autohaus Hesse ab, denn nur wenige Verkaufsberater in der Region haben sich so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt.

Der ISO-zertifizierte Betrieb, Vertragshändler für VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi und Skoda, hat sich weit über die Grenzen der Samtgemeinde hinaus einen hervorragenden Namen erarbeitet. „Wir verfügen über eine moderne Produktpalette“, freut sich Rieke Hesse, die zusammen mit ihrem Bruder, Marc Hesse, das Autohaus leitet. Ein Fokus liegt dabei auf Elektromobilität. Dafür steht auch eine Ladestation zur Verfügung, bei der durch die verschiedenen Anschlussdosen markenunabhängig geladen werden kann. In der modernen Werkstatt wird Service für alle Marken angeboten.

Fahrzeugbewertungen, Scheibenreparaturen, tägliche Hauptuntersuchungen, Beseitigung von Unfallschäden, Beratung zu Finanzierung, Leasing und Versicherungen sind nur ein kleiner Teil des umfangreichen Angebots. Zusätzlich befindet sich Am Umspannwerk 12 das Wasch- und Reifencenter.

Trotz der derzeitigen Situation stehen die Fachberater weiterhin für die Kunden zur Verfügung. „Die Kollegen sind telefonisch oder per Mail zu erreichen“, hebt Hesse hervor. Als Telefonnummer kann die 0 42 64 / 83 10 77 gewählt werden; die E-Mail-Adressen sind auf der Webseite autohaus-­hesse.de zu finden.