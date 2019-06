Die individuelle Schultüte wird heute genäht – und Melanie Schwarzkopf von „Zuschnitt“ weiß wie das geht. Sie freut sich auf viele Besucher während des Stadtfestes. (Andreas Schack)

Nähen ist ein Trend. Vom verstaubten Image der vergangenen Jahre, als nur Großmütter noch nähten, ist heute nichts mehr zu merken.

Melanie Schwarzkopf unterstützt alle Nähbegeisterten mit Kursen und dem richtigen Material. Damit das Handmade-Kunstwerk auch Freude macht, ist der richtige Stoff oft entscheidend. Die Nähexpertin hat darum eine große Auswahl an Farben und Mustern vorrätig.

Ob es nun eine Bluse, ein Kissen oder eine Schultüte werden soll, bei allem unterstützt sie ihre Kunden gern mit Rat und Tat.

Aktuell erhält sie viele Anfragen für individuelle Schultüten – das erste Schuljahr beginnt schließlich schon in ein paar Wochen. Am Samstag ist sie von 10 bis 13 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag von

13 bis 18 Uhr in ihrem Laden und freut sich auf einen regen Austausch mit ihren Kunden.