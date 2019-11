Bei der Bäckerei Holste darf sicherlich wieder genascht werden: Dort gibt es Kekse zu probieren. (Antje Holsten-Körner)

Diese findet von 17 bis 21 Uhr zwischen Heimathaus und Kirche statt. „Es öffnen einige Verkaufsstände sowie das Heimathaus für die Gäste“, sagt Rieke Hesse, Vorstandsmitglied des Gewerbevereins. Der TV Sottrum stellt seinen neuen Onlineshop mit einem Fanartikelverkauf vor. Auch an den Nachwuchs wurde gedacht, denn für Kinder bietet der Sportverein Stockbrot an.

Am morgigen Sonntag geht der Weihnachtmarkt nach dem Gottesdienst in der St.-Georg-Kirche weiter. Ab 11 Uhr warten die Mitglieder des Gewerbevereins sowie die Betreiber von rund zwei Dutzend Ständen mit Angeboten für jeden Geschmack: von A wie Aquarelle über Holzdeko bis Z wie die Zuckerspinne. Die Kirchengemeinde lädt an diesem Tag im Gemeindehaus zu einer Kaffeetafel und einem Basar ein.

Der TV Sottrum – mit Alexander Przibilla (links) und Nils Wilm Rosebrock – stellt beim Weihnachtsmarkt seinen Onlineshop vor. (Antje Holsten-Körner)

Für 14 Uhr hat sich der Posaunenchor der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche angekündigt, um 15 Uhr folgt ein Auftritt des Kinderchors der Evangelium-Christen-Gemeinde Sottrum.

Im Anschluss rechnen die Veranstalter mit dem Besuch des Weihnachtsmanns. „Er hat mir verraten, dass er gegen 15.15 Uhr ankommt“, sagt Hesse. Um 16 Uhr steht der Auftritt des Posaunenchors Sottrum auf dem Programm, gegen 16.30 Uhr folgt „Zauberei und Comedy in zwei Akten“ von Tim Jantzen. Um 19 Uhr dürfen sich

die Besucher auf das Konzert des Pop- und Gospelchors Taktvoll in der St.-Georg-Kirche freuen.

Am Sonntag lohnt auch ein Besuch beim Schuhhaus Schlobohm, denn zum Auftakt des diesjährigen Adventskalenders des Gewerbevereins locken 20 Prozent Rabatt auf das reguläre Angebot. Dazu gibt es eines der beliebten „Goldenen- 2020-Lose“, mit der Chance auf

61 Gewinne sowie den großen Hauptpreis – ein Jahr lang zahlt der Gewerbeverein monatlich 50 Euro für den Einkauf.

Die Aktionstürchen des Adventskalenders werden täglich bis zum 24. Dezember geöffnet. Ergänzend haben die Sottrumer Gewerbetreibenden attraktive Angebote, etwa 150 Euro Extra-Rabatt im Autohaus Hesse beim Kauf eines Fahrzeugs am 7. Dezember oder

ein Nachlass von fünf Euro beim Autohaus Henke für eine Innen- und Außenreinigung des Autos am 9. Dezember .