Ortsbrandmeister Michael Kück (v.l.), Jugendwart Carsten Windeler, Vize-Ortsbrandmeister Günter Storch und Gemeindejugendwart Jens Schiller stehen hinter der Sottrumer Jugendfeuerwehr. (Antje Holsten-Körner)

Am Freitag, 9. November, wird der 50. Geburtstag der Jugendfeuerwehr mit dem Samtgemeinde-Orientierungsmarsch gefeiert. Den Grundstein der Abteilung legte damals Gemeindebrandmeister Johann Buck, dessen Aufgaben denen des heutigen Ortsbrandmeisters entsprachen. „Es gab noch keine Samtgemeinde, alle Orte hatten ihren eigenen Gemeindebrandmeister“, sagt der stellvertretende Ortsbrandmeister Günter Storch als Gründungsmitglied der Jugendwehr. Das erste Treffen fand im Oktober 1968 in der Grundschule Am Eichkamp statt, wo den zwölf Jungen – Mädchen kamen erst später hinzu – die Stühle sehr bekannt waren. „Es hörte sich alles ganz toll an“, erinnert sich der inzwischen 62- Jährige noch gut. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Feuerwehruniformen für den Nachwuchs geliefert wurden. Da keine Erfahrung im Umgang mit den jungen Brandschützern bestand, denn zu diesem Zeitpunkt gab es nur in Rotenburg eine Jugendwehr, erarbeiteten die Sottrumer ihr eigenes Programm. So wurden die Ausbildungsdienste analog zu den bereits ausgebildeten Feuerwehrleuten absolviert. Dazu gab es einen theoretischen Unterricht sowie Informationen über die Feuerwehrfahrzeuge.

Jugendwart Carsten Windeler (hinten rechts) kümmert sich zusammen mit Sabrina Lemke (Zweite von rechts) um die Sottrumer Jugendwehr. (Antje Holsten-Körner)

Da der Dienst erst um 19 Uhr begann, kamen die Jugendlichen an dem Abend später als gewöhnlich nach Hause. „Für uns war es ein Stück Erwachsenensein, dass wir im Dunkeln noch draußen waren“, sagt Storch. Außer Konkurrenz durften die Jungen zudem an den Wettbewerben bei den Erwachsenen mitmachen.

Wohl das Größte war aber für die meisten, bei den zahlreichen Einsätzen in Sottrum aktiv mitzumachen. Im Jugendzimmer des heutigen stellvertretenden Ortsbrandmeisters gab es sogar einen „Alarmstuhl“, auf dem alles für den Einsatz bereitlag. Eingespannt wurden die Mitglieder der Jugendwehr bis zur Verteilerlinie. „Das habe ich noch miterlebt“, sagt Kück.„Alle haben mitgeholfen. Nicht wie heute mit den vielen Gaffern.“

Spaß im Vordergrund

Als er der Jugendwehr beitrat, hatte Alfons Ziegler gerade die Regie übernommen. „Er hat sich große Verdienste erworben“, sagt Storch und lobt den ersten offiziellen Jugendwart. Schon damals nahmen Spiel und Spaß einen großen Stellenwert ein. So fuhren die Jugendlichen zum Schwimmen. Eine Aktion, bei der sich alle mit Schläuchen nass spritzten, ist Kück besonders gut in Erinnerung: „Eine riesige Gaudi, alle waren klatschnass“, erinnert sich der 54-Jährige.

Für Jens Schiller gehören die Zeltlager zu den Höhepunkten seiner Zeit in der Jugendfeuerwehr. Als 1995 der Posten des Gemeindejugendwarts ins Leben gerufen wurde, erklärte er sich zur Übernahme bereit. „Es wollte sonst keiner machen“, sagt der 49-Jährige, der das Amt bis heute mit viel Engagement ausübt.

Seit einem Jahr gehört Carsten Windeler als Jugendwart zum Kommando der Sottrumer Wehr, der der 27-Jährige bereits mit zehn Jahren beitrat. „Mein Vater war in Horstedt in der Wehr. Da sind meine Geschwister und ich auch eingetreten“, sagt Windeler. Am meisten faszinierten ihn die Autos und die Technik. Heute vermittelt er Mädchen und Jungen zwischen zehn und 17 Jahren Kenntnisse rund um die Wehr.

Jüngere Mitglieder können in die Kinderfeuerwehr eintreten, die im vergangenen Jahr von Sottrum, Stuckenborstel und Hassendorf gegründet wurde. „Damit ist uns ein großer Wurf gelungen.“