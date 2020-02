Beim Seniorentag im Sottrumer Gasthaus Röhrs zeigten die jungen Karateka, was sie bei den regelmäßigen Trainingsabenden von Eckhard Kreft (rechts) gelernt haben. (Antje Holsten-Körner)

Der heute rund 80 Mitglieder zählende Verein wurde 1975 von Erhard Wingard als Abteilung des TV Sottrum aus der Taufe gehoben, 1979 erfolgten die Abspaltung und der Schritt in die Eigenständigkeit. „Bei uns steht der Breitensport im Mittelpunkt“, erläutert der aktuelle Kassenwart und Trainer Eckhard Kreft, der seit mehr als vier Jahrzehnten dabei ist.

Trainer Eckhard Kreft wurde für sein Engagement geehrt. (Antje Holsten-Körner)

Ob aus Interesse am traditionellen Kampfsport, der Lust am Erlernen von einer Selbstverteidigung oder um etwas für Fitness und Gesundheit zu tun: An drei Abenden in der Woche, Montag, Mittwoch und Freitag, bieten die Akteure von Karate Dojo Sottrum Training für alle Generationen und Leistungsstärken an. Dafür stehen neben Kreft drei weitere Trainer zur Verfügung. „Ein Einstieg ist bei uns ab einem Alter von acht Jahren jederzeit möglich“, sagt Rudert. Als Besonderheit der Übungsabende hebt sie hervor, dass jeweils zwei Trainer anwesend sind, um die Gruppe bei Bedarf zu splitten.

„Auch ein Einstieg im reiferen Alter oder mit einem Handicap ist möglich“, sagt sie. Es werde viel Wert auf gemeinsame Aktivitäten gelegt, bei denen jeder in dem Maße mitmacht, wie er kann und es sich zutraut. Wer sich für unsportlich halte, stelle schnell fest, dass dem nicht so sei.

Hedda Rudert (links) und Vorsitzender Klaus Hüner vom Verein Karate Dojo Sottrum führen die Techniken des Kampfsports vor. (Antje Holsten-Körner)

Die Karatetrainer bereiten die Sportler auf Wunsch auch auf eine der Gürtelprüfungen vor. Die Farbe des Gürtels zeigt, welchen Ausbildungsstand der Sportler bisher erreicht hat – von weiß für Anfänger bis zu mehreren schwarzen Stufen. „In der Schwarzgurtkategorie sind es 60 aneinandergereihte Bewegungen“, erläutert Kreft, Träger des ersten Dan. So werden die Stufen der unterschiedlichen Meistergrade in den asiatischen Kampfkünsten bezeichnet.

An dem Kampfsport, dessen Ursprünge bis etwa 500 Jahre nach Christi zurückreichen, faszinieren Kreft die Bewegung und die Kraft. Geschult werden beim Karate auch Körperbeherrschung und Konzentration. „Das kommt mir jetzt im Alter zugute“, sagt der 68-jährige Hassendorfer, der sich durch den Sport im Alltag sicherer fühlt: „Man hat eine echte Chance sich zu verteidigen.“ Beim Training findet zwischen den Sportlern kein Körperkontakt statt. Vielmehr konzentrieren sie sich auf die komplexen Bewegungsabläufe.

Im vergangenen Jahr wurde Kreft für sein Engagement vom Vorsitzenden Klaus Hüner geehrt. Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen eines Lehrgangs mit Julian Chees, Stützpunktleiter des Ab­legers der Deutschen Japan Karate Association (DJKB), anlässlich des 40-jährigen Vereinsbestehens. Aufgrund der positiven Resonanz auf den Lehrgang soll es am Sonnabend, 9. Mai, in der Sporthalle am Freibad eine weitere Auflage mit dem renommierten Träger des sechsten Dan geben.

Infos zu Karate Dojo Sottrum gibt es im Internet unter www.karate-sottrum.de. Eckhard Kreft beantwortet Fragen zudem unter Telefon 0171 / 524 04 54.