Die Würdenträger des vergangenen Jahres werden am Wochenende nach sportlichen Wettkämpfen abgelöst. (SV Daverden Wolfgang Hustedt)

Das Daverdener Schützenvolk und seine Gäste starten am Freitag, 2. August, mit einem Bürgerabend im Biergarten in das große Jahresfest. Am Freitag schon erproben

die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Daverden ab 18 Uhr ihre Treff-

sicherheit am Holzadler. Auch die Ankh-Gruppe (kurz für: „Alles, nur kein Handball“) trifft sich zum schießsportlichen Vergleich. Deren Teammitglieder stechen auch um 19.30 Uhr das erste Fass an, dessen Inhalt als Freibier ausgeschenkt wird. Anschließend sorgt die

Partyband 4ever aus Weyhe für

Stimmung bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen.

Beim Bürgerabend am Freitag wird traditionell das erste Fass angestochen und als Freibier ausgeschenkt. (SV Daverden Wolfgang Hustedt)

Am Sonnabend, 3. August, trifft sich das Schützenvolk wieder: in diesem Jahr zum ersten Mal um 12.30 Uhr vor der Kirche neben dem alten Küsterhaus. Auch Mitglieder des befreundeten Schützenvereins Langwedel sind dabei, wenn es mit dem Spielmannzug Heidenau zur Residenz Luttermann im Sonnenbergsweg geht. Dort holen alle

gemeinsam den in Etelsen wohnenden Schützenkönig Ralf Ty-

bussek ebenso ab wie die Damenkönigin Anke Luttermann und den Schülerkönig Luca Luttermann.

Um 15 Uhr will man wieder auf dem Schützenplatz sein, wo der neue Schülerkönig gekürt wird, der schon am Freitagnachmittag ermittelt wurde. Es folgen das Preis- und Pokalschießen, der Wettstreit um den Bürgerkönig und das neunte Daverdener Team-Cup-Schießen.

Die Schützendamen laden unterdessen zu Kaffee und selbst gebackenen Torten in das Festzelt ein. Der Spielmannzug Heidenau sorgt im Biergarten für musikalische Unterhaltung.

Für 20 Uhr ist die Siegerehrung für das Team-Cup-Schießen angesetzt. Anschließend startet die

„Forever Young“-Zeltparty mit dem DJ Side. Die Party eröffnen wie in jedem Jahr die Königspaare.

Am dritten Festtag, dem Sonntag, treffen sich die Vereins-

mitglieder wieder vor der Kirche, um um 8.45 Uhr mit dem Blas-

orchester des TSV Daverden zum Schützenplatz zu marschieren. Nach der Begrüßung auf dem Festplatz und dem Katerfrühstück folgt das Königsschießen der Schützen und der Jungschützen. Die Damen haben ihre neue Majestät schon

ermittelt.

Wie in jedem Jahr wird das TSV-Blasorchester für Unterhaltung im Biergarten sorgen und die Wartezeit verschönern. Um 11.45 Uhr erfolgt dann die Proklamation aller Majestäten, auch der Wanderpokal des Ortsrats wird durch Ortsbürgermeisterin Silke Brünn für ein Jahr verliehen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen begleitet um 13.30 Uhr der Musikzug Burgdorf-Ovelgönne die Königsriege zu ihren Residenzen.

Um 15 Uhr beginnt der Familientag auf dem Festplatz. Kinder können sich auf ein Bungee-Trampolin und eine Hüpfburg freuen. Ein Karussell wartet auf die ganz Kleinen. Auch der Ballonkünstler Carsten Rogmann und das Kinderschminken sorgen für Unterhaltung.

Gegen 16 Uhr wird das Schützenvolk auf dem Festplatz erwartet. Dann laden die Schützendamen erneut zu selbst gebackenen Torten und Kaffee ein. Das Bürgerkönigs-, Preis- und Pokalschießen werden fortgesetzt. Im Biergarten spielt der Musikzug Burgdorf-Ovelgönne zum Konzert auf, bis er um 17 Uhr von Willy Nagel und seinem spaßigen Programm abgelöst wird.

Um 19 Uhr erfolgt die Proklamation des Bürgerkönigs, die Vergabe des Alters- und des Alten-Krug-Pokals. Anschließend eröffnen die Majestäten die Abschlussparty mit einem Ehrentanz. Alle Könige und Königinnen dieses Jahres aus dem Flecken Langwedel haben ihr

Kommen zugesagt, auch der Preu-

ßisch-Eylau-König Andreas Krüger. Spät am Abend klingen die drei

tollen Tage im Daverdener Holz

allmählich aus.