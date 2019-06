Die Wohnraumhelden, Christof Stein-Schneider (l.) und Fabian Schulz, ziehen am Samstag- und Sonntagnachmittag mit ihrer „Tourbiene“ durch die Achimer Fußgängerzone. (Martin Huch Photography und Wohnraumhelden/FR, Wohnraumhelden/FR)

Und so werden erneut unzählige Gäste aus nah und fern erwartet, die das vielfältige Programm und die musikalischen Höhepunkte feiern wollen. Die Einzelhändler in der Achimer City werden zudem am Samstag so lange geöffnet haben, wie Interessierte ihre Geschäfte aufsuchen. Am Sonntag öffnen sie dann alle noch einmal von 13 bis 18 Uhr die Türen für den verkaufsoffenen Sonntag.

Das dritte Stadtfest, organisiert von der Unternehmergemeinschaft Achim (UGA) und der Event-Agentur Solight, soll das Vorjahr, wo Pohlmann noch die Massen mobilisierte, musikalisch in nichts nachstehen. Diesmal haben die Veranstalter die Köpfe hinter der Kultband Fury In The Slaughterhouse gewinnen können. Die Brüder Wingenfelder werden am Freitagabend ab 22 Uhr auf der Bühne auf dem

Bibliotheksplatz stehen. Neben den neuen Titeln wollen sie auch viele bekannte Songs aus der Zeit von Fury In The Slaughterhouse spielen. Höhepunkt am Samstagabend ist die große Bremen-Vier-Party mit Moderator Malte Völz und den Atomic Playboys.

Doch beim Stadtfest soll es nicht nur um die Musik gehen: Schausteller sorgen für das typische Volksfest-Flair. Wer gerne beim Feiern auch schlemmt, wird wählen können zwischen Bratwurst, Pommes, Burgern und noch vielem mehr. Einige Bierbuden, eine Wein- und eine Cocktailbar in der Nähe der Bühne stellen die Getränkever­sorgung sicher. Auch Fahrgeschäfte drehen sich wieder.

Hauptschauplätze des Festes sind die Bühne auf dem Bibliotheksplatz auf der einen Seite und die Bühne am Kreisel am Ende der Partymeile. Mittendrin sorgen Die Wohnraumhelden für gute Stimmung. Sie ziehen am Samstag und Sonntag mit ihrer womöglich kleinsten Bühne der Welt durch die Achimer Fußgängerzone. Mit der von Popartkünstler Andora bunt bemalten Minilasterbühne, der Tourbiene, sind sie ständig auf großer Konzertreise. Und egal auf welchem Festival oder Stadtfest sie anzutreffen sind, „die Göttin der Musik ist bei ihnen und zaubert der Welt ein Lächeln ins Gesicht!“, ist in der Ankündigung der Band zu

lesen.

Ihr neuer musikalischer Leichtsinn in Albumlänge heißt „10 Gebote“. Wenn sie nicht so bescheiden wären, würden sie eine Weltreligion gründen, sagen sie. Denn sie sind im Namen der „Göttin der Musik“ unterwegs, sie glauben und kämpfen für das Gute. „Diese zehn Gebote sind mir eingegeben worden auf dem Lindener Berg zu Hannover/Linden und siehe, ich bin gekommen, um Euch diese frohe Botschaft zu verkündigen und Euch zu erinnern: Macht, was Ihr wollt, aber nervt nicht die anderen!“, so Sänger Christof Stein-Schneider. In Zeiten weltpolitischer Umbrüche, klimatischer Veränderungen auf allen Ebenen und Minoritätsentscheidungen, die den Menschen Fassungslosigkeit in die Gesichter schreibt, setzen Wohnraumhelden einen Farbklecks des Humors und verbreiten mit den „10 Geboten“ die Hoffnung, dass die Menschheit nicht per se vollkommen wahnsinnig geworden ist. „Wenn Du nichts zu sagen hast, einfach mal die Schnauze halten“, heißt es da oder „Sei nicht verballerter als ich“ und „Halt dich an Deiner Liebe fest“, eine Hommage an den viel zu früh verstorbenen Rio Reiser (Ton, Steine, Scherben), dem sie mit ihrer Version des Klassikers Respekt

zollen.