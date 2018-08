König Malte Schacht und Königin Andrea Felsch werden am Wochen­ ende abgelöst. (SV Daverden)

Drei Tage gibt es auf der Anlage im Daverdener Holz schießsportliche Wettkämpfe. Außerdem locken Festumzüge und der Familientag am Sonntag ins­beson­dere Kinder und ihre Eltern an.

Los geht die Riesensause am Freitag, 3. August, wenn die Ortsfeuerwehr Daverden ab 18 Uhr ihre Treffsicherheit am Holzadler erprobt. Auch die ANKH-Truppe trifft sich wieder zum Wettbewerb. Am Abend startet die Party im Biergarten und auf dem Festplatz im Daverdener Holz. Um 19.30 Uhr wird das erste Bierfass angestochen, in diesem Jahr von Mitgliedern der Landjugend Daverden. Dieses erste Fass wird als Freibier ausgeschenkt.

Die Daverdener sind feierfreudig und laden zu drei tollen Tagen ein. (SV Daverden)

Anschließend sorgt der Dicke­-Backen-Express aus Stuhr für Stimmung. Die Musikgruppe um Christian de Buhr bringt Bariton, Alt-, Tenorsaxofon, Akkordeon, Tenorhorn, Tuba und natürlich Schlagzeug mit und wird für das erste Highlight sorgen. So kommen alle Besucher schwung­voll in das Schützenfest-Wochenende.

Am Sonnabend führt ab 12.30 Uhr der erste Festumzug durch den Ort. Das Schützenvolk trifft sich auf der Voigen-Wiese, um gemeinsam mit den farbenprächtigen Red Blacks, einem Fanfarenzug aus der Nähe Lübecks, die Vorjahrskönige Malte Schacht und Andrea Felsch abzuholen.

Auf dem Festplatz wird um

15 Uhr der neue Schülerkönig proklamiert, der schon am Freitagnachmittag ermittelt wurde. Dann beginnen auch die Preis- und Pokalschießen, das Alterspokalschießen der Pokalvereinigung Alte

Aller, das Bürgerkönigsschießen und das Daverdener Team-Cup-Schießen. Die Schützendamen laden derweil zu Kaffee und selbst

gebackenen Torten in das Festzelt ein, während die Red Blacks im Biergarten für musikalische Unterhaltung sorgen.

Die Königsparty mit dem Eröffnungstanz der Majestäten, zu der natürlich auch Gäste eingeladen sind, beginnt um 20 Uhr. Gleich zu Beginn soll auch die Siegerehrung für das Team-Cup-Schießen erfolgen. Ab 21 Uhr folgt die Zeltparty mit dem Discjockey Andree unter dem Motto „Meets 90er“, im Laufe des Abends wird der Stargast Buddy kommen – ob nun direkt von Mallorca bleibt ein offenes Geheimnis. Der Eintritt kostet 7 Euro. Bis spät in die Nacht kann gefeiert und getanzt werden.

Der dritte Festtag beginnt mit

einem Schützenumzug unter musikalischer Begleitung des Blas­orchesters des TSV Daverden. Um 9 Uhr treffen die Aktiven auf dem Festplatz ein. Manch einer wird für das anschließende Katerfrühstück nur wenig Zeit haben, denn es starten die Wettkämpfe um die Königstitel der Schützen und der Jung­schützen. Meldeschluss dafür ist wie in jedem Jahr um 10.30 Uhr. Im Biergarten wird das TSV-Blas­orchester für Unterhaltung sorgen. Um 11.45 Uhr wird es spannend: Die neuen Majestäten feierlich proklamiert. Ortsbürgermeisterin Silke Brünn wird außerdem den Wanderpokal der ehemaligen Gemeinde Daverden für ein Jahr verleihen.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen begleitet ab 13.30 Uhr der Musikzug Burgdorf-Ovelgönne die Königsriege zu den Residenzen. Um 15 Uhr beginnt der Familientag auf dem Festplatz, auch wenn zu der Zeit das Schützenvolk noch nicht da ist. Dieses trifft erst um 16 Uhr wieder vor Ort ein.

Torten und Kaffee gibt es auch wieder. Ältere Kinder können sich auf ein Bungee-Trampolin freuen und die Kleinsten auf eine Hüpfburg sowie ein Kinderkarussell. Auch der Luftballonkünstler Carsten Rogmann ist mit von der Partie. Außerdem können sich Mädchen und Jungen fantasievoll schminken lassen.

Um 16 Uhr beginnt zudem das Preis- und Pokalschießen sowie der Schießwettbewerb um den Bürgerkönig. Anschließend sorgen die Möhlenmusikanten ab 17 Uhr für Unterhaltungsmusik. Um 19.30 Uhr erfolgt die Siegerehrung für den Bürgerkönig oder die Bürgerkönigin, die Vergabe des Alterspokals und des Alten-Krug-Pokals. Mit der Königsparty ab 20 Uhr klingen die drei tollen Tage im Daverdener Holz aus.