Verkaufsberater Volker Mindermann freut sich über den Audi e-tron. Ab heute haben Kunden die Gelegenheit, den neuen Elektro-SUV in Sottrum zu bewundern. (Antje Holsten-Körner)

„Der SUV wurde komplett neu für die Elektromobilität entwickelt“, sagt Verkaufsberater Volker Mindermann, seit mehr als einem Vierteljahrhundert beim Sottrumer Autohaus Hesse beschäftigt. Bei der Produktion achtete der deutsche Automobilhersteller darauf, den von Audi gewohnt hohen Qualitätsstandard umzusetzen.

Die Reichweite überzeugt: So bewältigt der E-Tron die etwa 350 Kilometer lange Distanz von Sottrum bis nach Köln ohne zwischenzeitliche Aufladung. Gemäß dem strengen WLTP-Prüfzyklus, ein Testverfahren aus verschiedenen Fahrsituationen mit Brems- und Beschleunigungsvorgängen, sind es sogar 417 Kilometer. Der hohe Grad an Rekuperation, also der Wiedergewinnung von Bremsenergie, hat daran einen erheblichen Anteil. Bei mehr als 90 Prozent der Verzögerungen rekuperiert der e-tron über seine E-Maschinen. Dank der Kombination mit einer elektrohydraulisch integrierten Bremsregelung schöpft der SUV daher sein maximales Potenzial aus.

Sportlicher SUV

Über die Restreichweite und die nächste Ladesäule braucht sich der Fahrer des E-Tron keine Gedanken zu machen. Mit der myAudi-App für das Smartphone, Download über das Onlineportal des Herstellers möglich, kann bereits am Frühstückstisch die Tagestour geplant werden: Der Routenplaner berechnet den effizientesten Weg, inklusive aller nötigen Ladestopps.

Mit seinen Abmessungen von 4,90 Meter Länge, 1,94 Meter Breite und 1,62 Meter Höhe liegt der Elektro-SUV auf dem Niveau des Audi Q5. An Ladevolumen stehen 660 Liter, davon 60 Liter unter der Motorhaube, zur Verfügung. Bei umgeklappten Sitzen erweitert sich dieses Volumen sogar auf stolze 1725 Liter.

Seine Alltagstauglichkeit stellt das Fahrzeug bei der Anhängelast unter Beweis: „Bei zwölf Prozent Steigung beträgt die Anhängelast 1800 Kilogramm – ein überragender Wert“, erläutert Mindermann. Der fast 2,5 Tonnen schwere Elektro-Audi zeigt sich sportlich, denn mit 265 Kilowatt (360 PS) unter der Haube erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometer. Die beiden E-Maschinen sorgen im Zusammenspiel mit dem elektrischen Allradantrieb für beachtliche Fahrleistungen und ein agiles Handling. Wichtige Infos erhält der Fahrer im serienmäßigen Virtual Cockpit und Top-Infotainmentsystem MMI Navigation plus. Verschiedene Fahrerassistenzsysteme sorgen für Sicherheit. Der E-Tron ist dem Autohändler zufolge deutlich wartungsärmer, als die üblichen Benzin- und Dieselmotoren. So fallen viele sonst erforderliche Arbeiten erst gar nicht an. „Außer der Bremsflüssigkeit ist kein Flüssigkeitsaustausch erforderlich“, erläutert Mindermann.

Nicht nur bei Beratung und Verkauf ist das Sottrumer Autohaus Hesse in der Bremer Straße 40 der richtige Ansprechpartner. „Wir haben für die E-Fahrzeuge eigens ausgebildete Servicetechniker“, sagt der Verkaufsberater.

Wer sich ein Bild vom neuen Audi E-Tron machen möchte, hat ab heute im Autohaus Hesse die Gelegenheit dazu.