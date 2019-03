Der Erbhof ist aus Obernkirchener Sandstein gebaut – wie das Weiße Haus in Washington. (Tourismusbüro Thedinghausen)

Dazwischen liegt eine wechselvolle Historie. Viele Jahre führte der Bau ein Schattendasein und verfiel zusehends. Doch nicht erst seit der Sanierung des Renaissance-Schlosses gilt es als herausragende Sehenswürdigkeit im Landkreis Verden. 2020 wird das 400-jährige Jubiläum gefeiert.

1619 begann die Errichtung des imposanten Baus dort, wo vorher ein Gutshaus stand. Doch für den Bauherren, den Bremer Erzbischof Johann Friedrich von Holstein-Gottorf (1579 bis 1634), war dies letztlich kein Grund zur Freude. Er hatte es zum einen als repräsentatives Lustschloss sowie als standesgemäßen Wohnsitz für sich und seine Geliebte geplant. Doch Gertrud von Hermeling-Heimbruch verstarb 1620 vor der Fertigstellung. Daraufhin änderte der Erzbischof seine Pläne: Aus dem angedachten ländlichen Herrenhaus sollte nun eine fürstliche

Residenz, ein neuer Amtssitz für Thedinghausen werden. Dies hatte entscheidenden Einfluss auf die Architektur. Neben dem Treppenturm entstanden daraufhin zwei beeindruckende Erker – verziert mit Ornamenten, Säulen, Friesen, Kartuschen und Medaillons. So

erhielt die Fassade die imposante, symmetrische, dreifach geglie-

derte Form, die bis heute Besucher staunen lässt. Der Erbhof gilt als ein Prunkstück der sogenannten

Weserrenaissance.

Der Erzbischof hatte aber letztlich nach dem Tod seiner Geliebten das Interesse an dem prächtigen Bau verloren. Nach der endgültigen Fertigstellung schenkte er den Erbhof seinem Sohn Friedrich. Dies war der Beginn einer langen Reihe von Besitzerwechseln.

Der letzte private Eigentümer war die Familie Kriete – bis 1998. Durch den Konkurs des Familienbauunternehmens geriet der Erbhof in die Konkursmasse. Schließlich kaufte die Samtgemeinde Thedinghausen das Schloss. Von 2011 bis 2014 fanden umfangreiche Baumaßnahmen statt. Nach deren Abschluss und der offiziellen Einweihung des Renaissancesaales 2014 erstrahlt das Schloss Erbhof im alten Glanz und ist wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Events mit Strahlkraft

Das Schloss ist zum Beispiel Schauplatz für Veranstaltungen mit überregionaler Strahlkraft. Dazu gehören unter anderem die „Gartentage“, das „Herbstgeflüster“ sowie das „Klassikmusikfestival“ mit mehreren Tausend Besuchern. Viele der Events werden zusammen mit dem Förderkreis Erbhof organisiert.

Dieser wurde vor 19 Jahren gegründet und hat 2001 das erste große Erbhoffestival mit der Inszenierung des „Sommernachtstraums“ organisiert. Das übergeordnete

Ziel der Mitglieder ist es, das kulturelle Erbe langfristig zu erhalten.

Wie prunkvoll dieses Erbe ist, lässt sich am eindrucksvollsten im Renaissancesaal erfahren. Handgeschnitzte Fensterstöcke, bemalte Deckenbalken, 6000 einzeln hergestellte Bodenplatten und der originalgetreu wiederhergestellte Kamin geben Besuchern ein Gefühl davon, wie der Saal im 17. Jahrhundert ausgesehen haben muss. Heute bildet er unter anderem den Rahmen für Trauungen.

Romantik und Kulinarisches

In der historischen Kulisse finden zahlreiche Konzerte, Lesungen und Gästeführungen, aber auch mehr als 100 Vermählungen jährlich statt – darunter sind standesamtliche und freie Zeremonien.

Von der Liebe ließ sich auch die Familie Osiecki beim Namen für ihr Restaurant am Schloss Erbhof ins-

pirieren. Das Lokal, das 2016 eröffnet wurde, heißt in Gedenken an die romantische Verbindung des Erzbischofs und seiner Gertrud „Romance“. Angeboten werden dort saisonale Speisen aus der Region – vom Imbiss für Radler, Wanderer und Camper über Kuchen bis zum mehrgängigen Menü.

Wer mehr über die Geschichte des

Schlosses Erbhof erfahren möchte, hat diverse Führungen zur Auswahl. Informationen und Termine gibt es unter www.schloss-erbhof.de oder www.

thedinghausen.de. sowie bei der Tourist-Information der Samtgemeinde Thedinghausen.