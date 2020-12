Von drauß’ vom Kompost komm ich her … (Peter Steffen, picture alliance / dpa)

Da hatte sie die Rechnung aber ohne ihre Tochter gemacht. Hatte Papa doch gestern gesagt: ,,Wir kaufen morgen einen richtigen Tannenbaum, du bist jetzt groß genug, da brauchen wir den Plastikbaum nicht mehr.“ Kaum hatte Andrea die Augen auf, flitzte sie in einem Affentempo ins Schlafzimmer und sprang auf das Bett. „Mama, Mama, los, aufstehen“, rief sie, „wir müssen einen Tannenbaum kaufen.“ Dem Kind konnte es gar nicht schnell genug gehen.

Auf dem Weihnachtsmarkt angekommen, wurde eine wunderschöne zwei Meter große Nordmanntanne gekauft. Andrea war begeistert. Der Weg nach Hause war sehr lustig, Mama und Papa mussten den Baum zusammen tragen, Papa hinten und Mama vorne, immer wieder fiel der Baum runter. Auch konnten sich die Eltern nicht über das Tempo oder die Richtung einigen. Andrea lief nebenher und hopste von einem Bein auf das andere, dabei sang sie laut „La la la“.

Zu Hause angekommen wurde der Baum erst einmal auf die Terrasse hinter dem Haus gestellt, direkt neben den Komposter. Gleich am nächsten Tag holte Heinz-Willi den Baum ins Haus und stellte ihn auf. Die drei machten sich voller Freude daran, den Baum zu schmücken. Bunte Kugeln, Strohsterne, Holzfiguren und allerlei Naschwerk zierten den Baum. Am liebsten hätte Andrea alles aufgehängt. Nach getaner Arbeit setzten sich Ulrike und Andrea auf das Sofa und betrachteten ihr Kunstwerk. Plötzlich krabbelte Andrea näher an den Baum heran: ,,Mama, guck mal da.“ Der Weihnachtsbaum fing an zu leben. Spinnen und dicke schwarze Käfer bevölkerten den Baum. Was war das? Zu guter Letzt kam eine kleine Maus zum Vorschein. Sie stolzierte wie ein Pfau durch das Wohnzimmer, sie sah interessiert nach rechts und dann nach links – ganz ohne Angst. Sie ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Papa wollte sie gleich fangen. Mama sagte: „Nein, lass sich die süße Maus doch erst einmal umsehen, morgen ist doch Weihnachten.“ Nun holte Andrea ein großes Einmachglas aus der Küche, stülpte es vorsichtig über die Maus, die immer noch keine Angst zeigte. Andrea legte sich auf den Bauch vor das Glas und bestaunte die Maus, diese sah ihrerseits das Kind fast spitzbübisch an. Man konnte fast denken, dass sie lächelt. ,,Mama, kannst du mir mal eine Pappe bringen?“, fragte Andrea. Vorsichtig schob sie diese dann unter die Öffnung des Glases. Gemeinsam brachten die drei die Maus nach draußen ins Freie und setzten sie auf den Komposthaufen hinter dem Haus. Andrea lief noch schnell ins Haus und holte aus der Küche einen schönen roten Apfel. Den legte sie in die Kompostkiste dicht neben die Stelle, wo die Maus eben noch gesessen hatte. „So, jetzt ist die Maus wieder zu Hause und wir können alle Weihnachten feiern.“ Heinz-Willi zwinkerte seiner Frau zu: „Ich glaube, wir stellen nächstes Jahr doch wieder die Plastiktanne auf“, und lachte.

Ulrike Koch und

Angelika Landwehr