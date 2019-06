Das Angebot an Neu- und Gebrauchtfahrzeugen der Marke Seat ist groß und vielfältig. (Andreas Schack)

Endlich ist der Umzug vollbracht. Das gesamte Team des Autohauses freut sich riesig auf die offizielle

Eröffnung am kommenden Wochenende. „Wir möchten unser neues und modernes Haus jetzt natürlich allen Interessierten zeigen und gemeinsam feiern“, laden die Geschäftsführer Christian Korte und Ute Wehrstedt ein. Gemeinsam haben sie ein großes Familienfest auf dem Firmengelände Im Leinenkamp 2 geplant und ein abwechslungsreiches Programm für alle Besucher vorbereitet. An beiden Tagen wird von 11 bis 17 Uhr gefeiert.

Probefahrten mit der neuen Seat-Flotte sind dabei nur ein Programmpunkt. Zudem können die Gäste bei einem Gewinnspiel einen elektrischen Tretroller gewinnen – genauer gesagt einen E-Scooter eXS.

Nur für Erwachsene: Wer sich traut, kann bei der Eröffnungsfeier beim Free Jump seinen Mut unter Beweis stellen. (Andreas Schack)

Für gute Laune sorgt auch DJ Felix Stein, der Musik auflegen wird. Am Sonntag um 15 Uhr gibt es außerdem Livemusik mit der Showband Do It Like The King im Autohaus. Die verrückte Kombo spielt in bester Elvis-Manier Welthits der Rock- und Pop-Geschichte zeitgemäß verwandelt in modernen Arrangements und mit der Stimme des Kings selbst. Die Nachwuchsband No Choice wird das Bühnenprogramm unterstützen und an beiden Tagen spielen.

Ein besonderer Programmpunkt bietet sich den Besuchern am Sonntag. Wer sich schon immer einmal beim Trikefahren den Wind um die Nase wehen lassen wollte, hat dann die Gelegenheit dafür. Christian Korte kündigt an: „Wer will, kann gegen eine kleine oder gern auch große Spende ein paar Runden auf dem Sozius mitfahren. Das macht nicht nur großen Spaß, sondern ist auch noch für den

guten Zweck. Die Einnahmen dieses Programmpunkts sollen das Kinderhospiz Löwenherz in seiner wertvollen und wichtigen Arbeit unterstützen.“

Natürlich ist bei allen Aktivitäten auch an die kulinarische Versorgung gedacht. An gleich mehreren Foodtrucks mit Gegrilltem, Baguettes, Curryspezialitäten oder Sushi Burrito können sich die

Besucher stärken. Auch Kuchen und Kaffee soll es geben.

Für alle Kinder und Junggebliebenen hat das Autohaus noch ein paar extra Programmpunkte vorbereitet. Neben einem Karussell und einem Glücksrad mit tollen Gewinnen gibt es zwei ganz besondere Höhepunkte. Dazu zählen mutige Sprünge auf eines der insgesamt vier Bungee-Trampoline und der Free-Jump-Airbag, der speziell Erwachsenen besonderen Nervenkitzel verspricht.