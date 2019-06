Das heute denkmalgeschützte Pforthaus wurde 1789 einstöckig erbaut und später noch um eine Etage erweitert. (Sammlung Schnakenberg)

Ein Blick auf die wechselvolle Geschichte des heute denkmalgeschützten Hauses.

Während des Dreißigjährigen Kriegs lagerte das Heer des dänischen Königs Christian IV. in Achim. Dann gab es 1626 einen großen Knall: Ein Pulverwagen ­explodierte und setzte den ganzen Ort in Brand. Bis auf die steinerne Kirche wurden alle Gebäude Opfer der Flammen – auch das Amtshaus, das unterhalb der Kirche stand. Zum Wiederaufbau fehlte das Geld. „Nur das im Keller bestehende ­Gefängnis wurde wieder notdürftig hergerichtet“, weiß Günter Schnakenberg, ehrenamtlicher Stadtarchivar und Mitglied im Heimatverein Achim, zu berichten. Seitdem wurden die Ganoven dort inhaftiert. In der Regel handelte es sich bei den Insassen um Vagabunden, bettelnde Handwerker und Leute, die kleinere Vergehen auf dem „Konto“ hatten.

Schon 1782 hatte die kurfürstliche Regierung in Hannover ein Haus an der Obernstraße angekauft, um es als Amtshaus zu nutzen. Es stand dort, wo heute das Rathaus steht. Da im Amtshaus unter anderem die Gerichtsverhandlungen stattfanden, wollte man auch das Gefängnis in der Nähe haben und nicht mit den ­Angeklagten zu ihrer Verhandlung durch das Dorf ziehen. Mit dem Bau des Pforthauses – schräg gegenüber vom Amtshaus – wurde 1789 das Provisorium beendet.

Das Pforthaus – der Name leitet sich von dem Gefangenenaufseher, genannt Pförtner – ab. Er war in Personalunion Gefangenenaufseher, Gerichtsdiener und -bote, genoss trotz seiner Aufgaben damals scheinbar kein besonders hohes ­soziales Ansehen, so die Überlieferung. Deutlich wird dies an einer Geschichte aus dem Jahr 1792. Da zum Pforthaus kein eigener Brunnen gehörte, wurde das benötigte Wasser aus dem Brunnen des Amtshauses geschöpft. Dieser war aus Kostengründen jedoch nur etwa sechs Meter tief gegraben worden und führte daher in trockenen Jahren kein Wasser mehr, so auch 1792. Um die Gefangenen und den eigenen Haushalt mit Wasser zu versorgen, versuchte die Pförtnersfrau, das kostbare Nass in der Nachbarschaft zu erbetteln. Doch die Anwohner verweigerten die Hilfe. Vermutet wird, dass es an den Gefangenen lag. Jemand, der mit „solchen Subjekten niedrigster Stellung Umgang hatte – wenn auch nur beruflich – scheint bei den Achimern damals nicht gut angeschrieben zu sein“, heißt es in einer Chronik des Gebäudes. Es blieb der armen Frau nichts anderes übrig, als das benötigte Wasser aus der damals unterhalb des Dorfes fließenden Aller zu holen.

Zunächst war das Pforthaus einstöckig. Aber als im Laufe der Zeit immer mehr Aufgaben in die Verwaltung gegeben wurden, und ­dadurch mehr Amtsräume im Amtshaus erforderlich waren, enstschloss man sich im Jahre 1835, das Pforthaus um ein Stockwerk zu erhöhen. Aus statischen Gründen geschah das in Fachwerkbauweise. Damit erhielt das Pforthaus sein heutiges Erscheinungsbild.

Nun fanden die Gerichtsverhandlungen im Obergeschoss des Pforthauses statt. Seine Funktion als Gerichtshaus behielt es aber nicht mehr lange. 1852 wurden ­Judikative und Exekutive getrennt und das Achimer Amtsgericht ­errichtet. Das Pforthaus ging für 2700 Taler an den Schneider Heinrich Oethjen. Wiederum nur rund 20 Jahre später verkaufte er dieses weiter an den Gastwirt Franz Marschhausen – für 4000 Reichstaler. Während das Pforthaus laut der Chronisten als ein Treffpunkt für die einfachen Leute galt – zu den Stammgästen gehörten zum Beispiel die Zigarrenmacher –, war das „Hotel Stadt Bremen“ damals eher für die feinere Gesellschaft.

Die Geschichte des Gasthauses reicht bis in die heutige Zeit – und ist von vielen Veränderungen geprägt. 1956 eröffnete die Bremische Volksbank im Westteil des Gebäudes eine Zweigstelle. Im Ostteil bleibt es eine Gaststätte, betrieben von Otto Stockmann. Danach eröffnete Dr. Voges in den Räumen eine Arztpraxis. Auch dies war nur eine kurze Episode, denn schon bald übernahm die Volksbank das ganze Untergeschoss. Nach dem Auszug der Volksbank 1974 kaufte die Stadt Achim im Vorgriff auf die geplante Stadtsanierung das Haus und stellte die unteren Räume dem Deutschen Roten Kreuz zur Verfügung. Nach langen Debatten um die weitere Nutzung des Gebäudes plante die Stadt 1979 den Abriss des Pforthauses. Um den Abriss zu verhindern und das historische Gebäude zu erhalten, kaufte zwei Jahre später die NILEG Immobilien Holding das Haus. Noch war nicht geklärt, wie das Haus weiter genutzt werden sollte, als 1987 der Verkauf des Hauses bekannt gegeben wurde.

Der neue Besitzer, ein Privatmann, leitete dann die umfangreiche Renovierung ein. Erster Mieter des Erdgeschosses war Mitte 1988 ein Drogeriemarkt. Dann folgt eine lange Reihe von Cafés und Eisdielen, immer wieder von Leerstand unterbrochen. Seit Mitte 2018 bewirtet im Pforthaus ein Asia-Bistro seine Gäste.