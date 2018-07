Auch am Kickertisch ist der Verein Grashüpfer neben dem Lions-Hilfswerk finanziell beteiligt. (Antje Holsten-Körner)

Nicht nur, dass der Elternrat im Förderverein eine Konkurrenz sah, sondern auch in der Kommunalpolitik gab es nicht nur Fürsprecher.

„Dinge am Rande wurden nicht als wichtig betrachtet“, sagt Heinrich „Hein“ Benjes, langjähriger Rektor der Grundschule Am Eichkamp. Er gilt zusammen mit dem damaligen Elternvertreter Detlef Perl als Vater des Grashüpfers. Die Kritiker verstummten schnell, als der Verein seine ersten Projekte realisierte. Dazu zählen unter anderem die Büsche und Bäume, die auf dem Schulgelände neu angepflanzt wurden. Dies lag besonders ­Benjes am Herzen, dem es schon immer wichtig war, Kindern die Natur näherzubringen.

Marion Katenkamp (links) und Carmen Meyer mit Hein Benjes, der mit Detlef Perl als Vater des Fördervereins Grashüpfer gilt. (Antje Holsten-Körner)

Auch nach seiner Pensionierung, die wie die Vereinsgründung 1993 erfolgte, blieb der heute 82-Jährige diesem Grundsatz treu. So rief er 1994 den Arbeitskreis Holunderschule ins Leben, der sich der naturnahen und lebensfrohen Gestaltung von Schulhöfen, Spielplätzen und Kindergärten widmet – das Engagement zugunsten der Mädchen und Jungen ließ ihn nie los. Neben vielen Vorträgen und Lesungen veröffentliche Benjes auch Bücher. Sein jüngstes Werk ist unter dem Titel „Kuckucksstuhl und Katzenkäse“ erschienen.

Als ihn jüngst Marion Katenkamp und Carmen Meyer, 1. und

2. Vereinsvorsitzende des Grashüpfers, zu den bevorstehenden ­Jubiläumsfeierlichkeiten am Freitag, 7. September, einluden, sagte

Benjes spontan zu. „Ich bastele dann mit den Kindern Kuckucksstühle“, versprach der ehemalige Grundschulrektor.

Beim 25. Geburtstag des Vereins dürfen sich die Grundschüler und Gäste zudem auf DJ Toddy, einen Ballonkünstler, Schminken, Waffeln und eine Bastelecke freuen. Eingeladen sind nicht nur die ­aktiven Schüler und Vereinsmitglieder, sondern auch die ehemaligen Vorstandsmitglieder sowie alle Sponsoren, die den Grashüpfer im vergangenen Vierteljahrhundert unterstützt haben. „Alle Sponsoren mögen sich angesprochen fühlen, denn so können wir keinen vergessen“, sagte Katenkamp. Durch die Hilfe der Unterstützer konnten in der jüngsten Vergangenheit Projekte wie das alle vier Jahre stattfindende Zirkusprojekt, die Erweiterung des Klettergerüsts, das Mammut-Schachbrett, die Tischtennisplatte, Picknickbänke und der Tischkicker, der gemeinsam mit dem Lions-Hilfswerk gekauft wurde, umgesetzt werden.