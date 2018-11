Die evangelisch-lutherische St. Laurentius Kirche in Achim ist das älteste Bauwerk der Stadt. (Archiv)

Sie ist nicht nur die größte Landeskirche zwischen den alten Bischofssitzen Bremen und Verden, sondern zugleich Achims ältestes Bauwerk.

Im Jahr 1257 wurde die Achimer Kirche erstmals durch den Bischof Gerhard II urkundlich erwähnt. Bei dem Ursprungsgebäude handelt es sich um einen Feldsteinbau – eben eine Kirche mit Mauern aus gespalteten Findlingen. Dieses Mauerwerk ist beispielsweise am Turm und an der sich anschließenden Südwand des Kirchenschiffes zu

erkennen. Wie hoch der Turm im 12. Jahrhundert war, lässt sich aus heutiger Sicht nur vermuten. Möglicherweise wurde zunächst nur das Erdgeschoss des Turmes mit einer Höhe von 3,35 Metern in Stein errichtet. Deses Erdgeschoss konnte – durch das noch heute erhaltene und mit Portsandstein eingefasste Portal – von der Südseite aus betreten werden. Der Innenraum war überwölbt und diente als Vorraum der Kirche sowie als Taufkapelle. Die Mauer hatte eine Dicke von

1,75 Metern und enthielt nach Westen eine Öffnung, die als Schießscharte gedeutet werden kann.

Der Turminnenraum könnte als Wehrkirche auch als Zufluchtsort bei Überfällen genutzt werden.

Heute finden in der Kirche neben Gottesdiensten auch Konzerte, Filmabende und weitere Veranstaltungen statt. (Björn Hake)

Nur wenig breiter als der Turm war das Kirchenschiff. Der Raum, der für die Gemeinde vorgesehen war, reichte bis zu der Stelle, an der heute das Querhaus ansetzt. An diesen schloss sich in Richtung Osten gesehen der Altarraum (Chor) an. In der einschiffigen Saalkirche nahm die Gemeinde damals am Gottesdienst teil. Dieser Bereich besaß noch keine Gewölbe, sondern war mit einer flachen Holzdecke geschlossen. Die im heutigen Dachstuhl noch erkennbaren Ansätze des ersten Gewölbes sind dem frühesten Mauerwerk, sprich der Feldsteinkirche des 12. Jahrhunderts

zuzuordnen.

Licht fiel durch zwei Reihen kleiner Rundbogenfenster in das Kirchenschiff ein. Während diese Fenster an der Nordwand nicht mehr erhalten sind, lassen sich ihre aus Portsandstein bestehenden Laibungen an zwei Stellen der Südfassade noch deutlich erkennen.

Bei Bauuntersuchungen, die im Zuge der Kirchenrenovierung durchgeführt wurden, kamen an der Innenwand Spuren eines ehemals vorhandenen Nordportals zum Vorschein.

Noch vor Mitte des 13. Jahrhunderts wurde der mächtige und viereckige Turmstumpf erhöht und

erhielt seine Obergeschosse aus Backstein. Gleichzeitig mit der

Erhöhung des Turmes wurde das Kirchenschiff erstmals gewölbt. Kurz nach der Beendigung der ersten Wölbung und der damit verbundenen Umgestaltung der Seitenfassaden folgt eine entscheidende Veränderung der Achimer Kirche: Der Chor aus dem 12. Jahrhundert wurde abgerissen, um eine Erweiterung der Kirche auf einen kreuzförmigen Grundriss zu ermöglichen. So entstanden das Querschiff und der neue Chor.

An das südliche Querschiff wurde daraufhin die St.-Lazarus-

Kapelle angebaut. Der neue Chor erhielt eine reich gegliederte, dreigeschossige Ostfassade. Als untere Reihe sorgt eine Gruppe von drei rundbogigen Fenstern für die Beleuchtung des Raumes. Oberhalb der Fensterreihe lockern Blend­nischen die Fassade auf.

Als im Chorraum der Kirche noch Emporen vorhanden waren, gab es auch im Ostgiebel einen Eingang zur Kirche. Dieser ist heute noch im Mauerwerk zu erkennen.

Offenbar im 15. Jahrhundert wurde die Kirche neu gewölbt. Durch diese Baumaßnahme veränderte sich die Anordnung der Fenster – auch dies ist an der Südfassade der Kirche deutlich zu erkennen. In der Nordfassade sind die mittelalterlichen Fenster hingegen nicht mehr zu erkennen. Sie fielen einem Umbau der Fassade im Jahr 1860 zum Opfer, als die Nordfenster wesentlich vergrößert und zwischen ihnen neue Stützpfeiler angebaut wurden.

Die Einwölbung brachte gleichzeitig die Errichtung eines neuen Dachstuhls mit höher liegendem First mit sich. Außerdem musste die nach Osten weisende Staffelöffnung des Turmes zugemauert werden. Der damals entstandene Dachstuhl scheint sich bis heute zu erhalten.

Die schadhaften Gewölbe des Langhauses zwischen Turm und Querschiff mussten um 17. Jahrhundert erneuert werden.

Nach der Windelschen Chronik ließ der Magister Knüttel (1670/84) die beiden östlichen Gewölbe des Langhauses neu errichten, wobei gleichzeitig auch trennende Einbauten beseitigt wurden. Nach der gleichen Quelle wurde das bis

dahin von dem Kirchenraum abgetrennte Westjoch des Langhauses erst 1695 neu eingewölbt. Diese Jahreszahl wurde in den Putz des Gewölbes eingeritzt und ist über dem Orgelboden noch gut zu

erkennen. Um den Schub des neuen Gewölbes auf die Mauern aufzufangen, wurden auch am Längsschiff äußere Strebepfeiler angebaut, wie sie das Querschiff und der Chor schon beim Bau erhalten hatten. Die Informationen stammen vom Stadtarchiv.