Volker und Justin Sammann freuen sich nach dem Umbau über den guten Start der neuen Sam-Filiale in Fischerhude. (Andreas Schack)

Die Wümmebäckerei gibt es seit 1831 in Fischerhude. Ende September eröffneten die Inhaber des

familiengeführten Betriebes Volker und Sohn Justin Sammann die

Filiale im Herzen des malerischen Ortes nach dem Umbau im modernen und frischen Stil als Sam Urban Baker mit einladendem Café.

Alle Tische sind an diesem Mittwochvormittag besetzt. Eine größere Frühstücksrunde feiert mit Kind und Kegel Geburtstag mit Rührei, Kaffee, Mett, Marmelade, Obst und frischen Brötchen. An den übrigen Tischen unterhalten sich junge Paare, Freundinnen und

Senioren. Die Atmosphäre ist entspannt und lebendig. Justin Sammann sieht zufrieden in die Runde: „Wir freuen uns, dass unsere Gäste sich bei uns wohlfühlen und sich gerne hier aufhalten“, sagt er.

Tim Eggert feiert seinen 36. Geburtstag gern mit seiner Familie im Café des Sam Urban Bakers. Für Gruppen erfüllt das Team der Filiale auch individuelle Wünsche für ein großes Frühstück. (Andreas Schack)

Das Konzept geht auf. Von den zehn Filialen der Wümmebäckerei hat die Familie bereits sechs in den Sam Urban Baker verwandelt. Die Kunden nehmen das Angebot überall gerne an. Und das liegt nicht nur am modernen Ambiente, sondern auch an der hochwertigen und

leckeren Auswahl an der Theke. „Wir bieten für jede Tageszeit etwas Passendes an“, erklärt Justin Sammann, der das rund zehnköpfige Team der Filiale an der Fischerhuder Marktzeile neben Brünings Scheune, Sparkasse und Apotheke führt. Die Frühstückskarte ist vielfältig und reicht vom Samwich, der einfachen Stulle, über das Sam Marco, einer Stulle mit italienischem Serranoschinken bis zum Strammen Sam, dem Brot mit Spiegelei. Der Mittagstisch der neuen Filiale wird von einem eigenen Koch im Hause vorbereitet. „Das ist bisher einmalig und eine echte Neuheit für unsere Filialen“, berichtet Sammann. Das Angebot geht somit weit über die sonst üblichen Bäckersnacks wie Wraps und Pizza, die es auch gibt, hinaus. „Wir bieten mittags Fisch, Fleich, Salate und Suppen als Tellergerichte an. Gute und leckere Hausmannskost“, erzählt der junge Bäcker, der bereits in siebter Generation im Familienbetrieb tätig ist. Seine Brüder und auch der Onkel sind ebenfalls eingebunden. Geführt wird das Unternehmen von seinen Eltern. „Wir

legen alle großen Wert auf regionale und natürliche Zutaten und Handarbeit. Das schmeckt man“, erklärt der 25-Jährige den großen Andrang an der Theke. Auch das Thema Nachhaltigkeit liegt Sammann am Herzen. „Möglichst wenig Verpackungen und kurze Wege gehören zum Konzept: „Die Kühe, die Biomilch von Dehlwes für unsere handgefertigten Produkte liefern, grasen auf einer Wiese

direkt hinter dem Haus. Das Mehl für die Teiglinge kommt von der Bremer Roland Mühle. Auf den

Tischen des Cafés stehen Zucker, Salz- und Pfefferstreuer statt einzelner Tütchen.

Nach dem Mittagessen darf es dann gerne auch mal süß werden. Die Kuchen, Torten und Törtchen werden in der eigenen Konditorei mit viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl gefertigt und nur zu gerne von den Gästen im Café oder zu Hause in familiärer Runde genossen. Zum Feierabend schließlich kommen viele Kunden noch einmal in die Filiale, um Brötchen oder ein Schwarzbrot mitzunehmen.

Insgesamt rund 150 Mitarbeiter zählt die Wümmebäckerei heute an ihren zwei Produktionsstätten und zehn Filialen. Teamgeist wird dabei groß geschrieben. „Wir duzen uns alle. Und sind sehr stolz auf unsere langjährigen Mitarbeiter, die sich wie unsere Gäste, einfach wohl bei uns fühlen“, erzählt Justin Sammann.